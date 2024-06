Michelle Hunziker genießt Strandurlaub mit ihren Töchtern!

Michelle Hunziker (47) genießt ein paar sonnige Stunden mit ihren Töchtern Sole Trussardi (10) und Celeste Trussardi (9). Gemeinsam verbringt das Trio das erste Juniwochenende am Alpemare Beach in Forte dei Marmi. Auf Aufnahmen ist das Trio unter anderem beim Ausruhen im Schatten zu sehen oder in Badekleidung. Die Moderatorin schlüpfte in einen knallroten Bikini und kombinierte dazu eine coole Sonnenbrille. Weitere Fotos zeigen die liebevolle Mutter beim Kuscheln mit ihren Kindern.

Neben Sole und Celeste hat Michelle eine weitere Tochter namens Aurora Ramazzotti (27). Diese machte die 47-Jährige im vergangenen Jahr zur Oma. Auch mit ihrem Enkelkind verbrachte die Ex von Eros Ramazzotti (60) bereits einen Strandurlaub: Damals knuddelte sie den kleinen Cesare in Sardinien und strahlte über beide Ohren mit dem Baby im Arm.

Wie happy Michelle über ihre neue Rolle als Oma ist, ließ sie in unter anderem in der Talkshow "Vermissimo" anklingen. "Ich bin überglücklich. Ich sehe meine Tochter immer noch als Kind, aber sie ist jetzt 26 und Mutter!" Dass die gebürtige Schweizerin in ihren 40ern Großmutter wurde, sei für kein Problem. "Es gibt viele 40-jährige Opas und Omas, die Angst haben, es auszusprechen. […] Sei stolz, du bist nicht alt!", schwärmte die Dreifachmama.

MEGA Michelle Hunziker mit ihren Töchtern Sole und Celeste, im Juni 2024

MIBA - COBRA TEAM / BACKGRID Michelle Hunziker mit ihrem Enkel im August 2023

