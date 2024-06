Mitten in Sorgen: Annika macht Heinz Hoenig Liebeserklärung

Aufgrund schwerer gesundheitlicher Probleme liegt Heinz Hoenig (72) bereits seit mehreren Wochen im Krankenhaus. Seine Frau Annika Kärsten-Hoenig steht ihm währenddessen stets zur Seite – das macht sie nun auch mit einem Post auf Instagram deutlich. "Wenn zwei Menschen sich wirklich lieben, schaffen sie alles zusammen – ganz egal, wie schwer die Situation auch ist. Und wenn sie eines Tages zurückschauen, war Liebe die Antwort auf alles…", schreibt die 39-Jährige zu einem niedlichen Bild, auf dem sie und Heinz glücklich in die Kamera lächeln.

Dass Annika für sich, Heinz und ihre zwei gemeinsamen Kinder stark bleibt, betonte sie bereits im Interview mit RTL: "Es nützt nichts, zu jammern, das bringt mich nicht weiter. Ich halte mich einfach an dem Glauben fest, dass sich alles zum Guten wenden wird." Die gelernte Krankenschwester werde immer an der Seite des Schauspielers bleiben, wie sie ebenfalls klarstellt: "In guten wie in schlechten Zeiten. Definitiv, ja. Ich habe meinen Mann aus Liebe geheiratet und für mich gehört alles mit dazu. Selbst, wenn er später auf Pflege angewiesen wäre, dann bin ich da, Tag und Nacht."

Der Grund für Heinz' Krankenhausaufenthalt ist eine bakterielle Infektion, die einen eingesetzten Stent zerstört und auch seine Speiseröhre angegriffen hat. Den Eingriff an der Speiseröhre habe der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer bereits übestanden, die zweite OP an der Aorta musste jedoch aufgrund seines schlechten Zustands verschoben werden. Aktuell liegt Heinz im Koma, muss beatmet werden. "Seit gestern lassen sie ihn wieder wach werden, er ist teils bei Bewusstsein, teils schläft er", so Annika im Interview mit "Punkt 12". Die geplante OP soll weiterhin stattfinden, allerdings muss sich zuvor Heinz' Zustand stabilisieren.

Instagram / anni.ka_hoenig Annika und Heinz Hoenig mit ihren Kids

Instagram / heinz_hoenig_official Heinz Hoenig, Schauspieler

