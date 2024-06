Robbie Williams bereut seine Unhöflichkeit gegenüber Cher

Peinliche Situation für Robbie Williams (50)! Der Sänger traf vor wenigen Tagen die Popikone Cher (78) am Flughafen – dort war er versehentlich unhöflich zu ihr, indem er sie nicht ausreden ließ. Auf Instagram teilt der "Angels"-Interpret jetzt ein Video, unter dem er sich für sein Verhalten entschuldigt: "Natürlich werde ich in den nächsten 25 Jahren regelmäßig an diesen Moment denken." Wenn Robbie die Zeit zurückdrehen könnte, hätte er Cher wahrscheinlich anders behandelt. Er prophezeit, dass er sich in Zukunft "um vier Uhr morgens aufregen" wird, dass er unhöflich zu ihr war.

Beide wurden sich von einem gemeinsamen Freund am Flughafen vorgestellt. Der 50-Jährige beendete dann das Gespräch, bevor Cher ausgesprochen hatte. Robbie führt aber noch weiter in seinem Post aus, wie peinlich er sich verhalten hat: "Meine soziale Unbeholfenheit kam natürlich zum Vorschein. Ich wollte die Begegnung für sie so schmerzlos wie möglich gestalten. Ich suchte nach einer natürlichen Unterbrechung oder einem natürlichen Ende des Gesprächs und entschuldigte mich, um mich hinzusetzen." Nachdem er der Sängerin einen Kuss zugeworfen hatte, ging er davon und merkte, wie unangenehm sein Verhalten war: "Cher sah verwirrt aus und ich ging auf die Toilette, wo ich mir hauptsächlich einen Kopfstoß gegen die Wand gab und meine Dummheit beklagte."

In der Vergangenheit hatte Robbie schon öfter offen über seine Gefühlswelt gesprochen. Im vergangenen Jahr hatte er etwa im Interview mit RTL verraten, dass sein Leben durch eine Krankheit beeinflusst ist: "Über meine körperdysmorphe Störung könnte ich ein ganzes Buch schreiben – und vielleicht werde ich das auch." Körperdysmorphie beschreibt das exzessive Auseinandersetzen mit dem eigenen Körperbild und dessen vermeintlichen Makeln. Wie Robbie erklärte, führe dies mitunter zu Selbsthass.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams bei einem Football-Spiel in Melbourne, September 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Robbie sein Verhalten gegenüber Cher bereut? Gut, das finde ich sehr einsichtig von ihm! Na ja, er hätte einfach anders handeln sollen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de