Von wegen Bob: Hier präsentiert Joey King ihre lange Mähne!

Sie hat ihre Fans hinters Licht geführt. Bei der Abschlusszeremonie der diesjährigen Filmfestspiele in Cannes präsentierte sich Joey King (24) mit einem kinnlangen Bobschnitt. Nun stellt sich heraus, dass es sich dabei nur um eine Perücke gehandelt hat! Auf aktuellen Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, zeigt die Schauspielerin auf einer Disney-Veranstaltung in der Directors Guild of America in Los Angeles wieder ihre gewohnten langen Locken.

"Wir haben für die Verwandlung eine hochwertige, hüftlange Perücke verwendet", verrät Joeys Hairstylist Dimitris Giannetos zu dem Bobschnitt gegenüber People. Er fügt hinzu: "Indem wir die Perücke zu einem glatten Bob geschnitten und gestylt haben, haben wir die dramatische Veränderung ohne eine dauerhafte Verpflichtung erreicht." Laut ihm gehe es um Vielseitigkeit und darum, mit verschiedenen Looks zu spielen.

In der Vergangenheit experimentierte die 24-Jährige schon einige Male mit ihrer Frisur herum. Gleich dreimal musste sich Joey für verschiedene Filmrollen ihre Haare abrasieren – so unter anderem für die Fernsehserie "The Act". Doch auch vor auffälliger Farbe schreckt die Beauty nicht zurück: 2022 präsentierte sie sich auf der Filmpremiere von Bullet Train am Zoo Palast in Berlin mit einem pinken Bob.

Getty Images Joey King im Mai 2024 in Cannes

Getty Images Joey King im April 2024

