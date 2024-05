Neue Frisur? Joey King verzaubert mit feschem Look in Cannes

Sie weiß, wie man einen bezaubernden Auftritt hinlegt: Joey King (24) war zur Abschlusszeremonie der Filmfestspiele in Cannes eingeladen. In einem zartgelben Kleid mit tiefem Ausschnitt posierte die Schauspielerin für die Kameras. Dabei setzte sie ihre Statement-Handschuhe perfekt in Szene. Diese waren über und über mit Kristallsteinen besetzt und reichten ihr bis über die Ellbogen. Was allerdings noch mehr als ihre glitzernden Accessoires auffällt, sind ihre Haare. Denn bei ihrem Auftritt auf dem roten Teppich rockte die The Kissing Booth-Darstellerin auf einmal einen eleganten, kinnlangen Bobschnitt!

Am Abend davor feierte Joey ihr Cannes-Debüt in einem durchscheinenden, hellblauen Kleid mit Korsetttop. Ihre Haare trug sie da noch in langen Wellen, die ihr über die Schulter fielen. Die beiden Looks der jungen Schauspielerin werden von ihren Fans gefeiert – obwohl ihre Typveränderung auch ein paar Fragen aufwirft. "Sind die Haare echt? Sie sieht so toll aus, aber das ist doch bestimmt eine Perücke, oder?" fragte ein Fan auf der Plattform X. Ein weiterer User meinte: "Joey King weiß einfach, wie mein ein Statement macht! Ihr Look ist so heiß!" Wieder ein anderer kommentierte: "Sie sieht einfach traumhaft aus!"

Joey kam zu ihrem ersten Filmfestival nicht alleine: Ihr Ehemann Steven Piet begleitete sie. Die beiden sind bereits seit 2019 in einer Beziehung und haben im vergangenen September geheiratet. Dass Joey erst 24 Jahre alt war, als sie den Bund der Ehe einging, stieß hauptsächlich auf Verwunderung. Die Schauspielerin sieht das aber ganz gelassen. In einem Interview für den "Armchair Expert"-Podcast meinte sie, man könne es sowieso nie allen recht machen. "Es gibt nie einen richtigen Weg", sagte sie im April.

Getty Images Joey King, Schauspielerin

Instagram / joeyking Joey Kind und Steven Piet im August 2023

