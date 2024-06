Zu viel? Kourtney Kardashian trägt Blut von Travis bei sich

Die Kardashian-Jenners teilen so gut wie alles aus ihrem Leben. Ob auf Social Media oder in ihrer Serie The Kardashians: Die Kultfamilie ist immer wieder für eine Überraschung zu haben! So auch Kourtney Kardashian (45): In der neusten Folge der fünften Staffel muss die Älteste der Schwestern aufgrund von Komplikationen in der Schwangerschaft strikte Bettruhe einhalten. Khloé Kardashian (39) beschließt, der Schwangeren unter die Arme zu greifen, und stattet ihr einen Besuch ab, um gemeinsam mit ihr die Kliniktasche für die bevorstehende Geburt zu packen. Nach getaner Arbeit begutachtet Kourtney das Werk ihrer Schwester und stellt fest, dass eine wichtige Sache fehlt. "Hast du da drin meine Blutampulle gesehen?", fragt die 45-Jährige und erklärt, dass sie und ihr Mann Travis Barker (48) gerne ein Fläschchen voll Blut des anderen an ihrem Körper tragen.

Khloé scheint das zu Beginn sehr befremdlich zu finden, ist dann aber doch sehr interessiert an dem Anblick des Blutes und sagt ganz entschlossen: "Ich muss das Blut sehen" und fragt "Ist das echtes Blut?" Im Interview lässt die 39-Jährige die Situation Revue passieren und stellt fest: "Wenn man seine Blutkonserven zur Schau stellen will, ist das auch in Ordnung. Man muss halt darauf stehen." Die Beauty macht aber deutlich: Für sie sei das nichts! "Aber das ist es, was die Welt ausmacht. Wir sind alle unterschiedlich", fügt sie hinzu.

Ritual hin oder her, fest steht: Kourtney und ihr Travis könnten glücklicher nicht sein. Ob ihr Fläschchen voll Blut der Schlüssel für ihre glückliche Beziehung ist? Die beiden Turteltauben sind Anfang 2020 ein Paar geworden und gingen nur zwei Jahre später den Bund der Ehe ein. Der kleine Rocky machte dann im vergangenen November das Familienglück perfekt. Die Reality-TV-Berühmtheit und der Blink-182-Schlagzeuger brachten jeweils drei Kinder mit in die Beziehung und sind nun durch die Geburt ihres Sohnes eine wahre Patchworkfamilie.

Instagram / khloekardashian Khloé und Kourtney Kardashian im August 2018

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian und Travis Barker, Mai 2024

