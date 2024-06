30 Jahre "Bad Boys": Will Smith und Martin sind vorsichtiger

Will Smith (55) und Martin Lawrence (59) sind ein eingespieltes Team. Vor gut 30 Jahren standen die Schauspieler gemeinsam für den ersten "Bad Boys"-Film vor der Kamera. Am 5. Juni erscheint der vierte Teil des Action-Streifens. Im Vergleich zu 1995 hat sich am Set aber mittlerweile einiges verändert. Im Interview mit Promiflash verrät Will: "Vor 30 Jahren war eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Energie, aber ich denke, der große Unterschied ist, dass wir vorsichtiger sind. Wir leben jetzt sehr bewusst und sind sehr aufmerksam in den Action-Szenen, mehr als wir es vor 30 Jahren waren."

Den Stil, die Energie und den Ton des Films hatten sie versucht, beizubehalten. Gleichzeitig war es auch ihr Wille, das Ganze zu modernisieren. "Es ist ein sehr ausgewogenes Verhältnis", gibt Will preis. Eine kleine Herausforderung war auch, dass viele Zuschauer vor 30 Jahren noch zu jung oder nicht auf der Welt waren, um sich "Bad Boys" damals anzuschauen

Bei den Dreharbeiten hatten Martin und Will offenbar eine Menge Spaß. Einen Moment hat der Filmstar noch in besonders guter Erinnerung: "Wir haben eine Szene mit einem Esel gedreht, die es nicht in den Film geschafft hat…" Sein Co-Star fügt lachend hinzu: "In der er der Esel sein sollte." Will meint, dass das sehr komisch gewesen sei: "Es war wirklich sehr, sehr lustig und passte nicht so ganz zum Ton des Films, aber wir haben jedes Mal laut geschrien, wenn wir es uns angesehen haben."

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Getty Images Will Smith und Martin Lawrence bei der Deutschlandpremiere von "Bad Boys For Life"

