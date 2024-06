Ashlyn Harris und Sophia Bush teilen Kuss vorm Eiffelturm!

Paris ist als Stadt der Liebe bekannt – demnach ist es auch nicht verwunderlich, dass Ashlyn Harris (38) und Sophia Bush (41) ihren ersten Urlaub als offizielles Pärchen genau dort verbrachten. Auf ihrem Instagram-Kanal postete die ehemalige Profifußballerin ein süßes Video von sich und ihrem Schatz. Darin sieht man die beiden auf einem Spaziergang durch die Pariser Straßen. Vor dem Eiffelturm legten sie einen Stopp ein und gaben sich einen liebevollen Kuss. Danach ging es für die zwei offenbar weiter nach Griechenland, wie ebenfalls im Clip zu erkennen ist. Dazu schrieb Ashlyn süß: "Mit dir Sonnenuntergänge zu jagen, ist meine Lieblingsbeschäftigung."

Die Liebe zwischen Ashlyn und der "One Tree Hill"-Darstellerin ist noch frisch. Erst Ende April haben sie ihre Beziehung öffentlich gemacht. Zur gleichen Zeit veröffentlichte Sophia ein Essay in der Zeitschrift Glamour, in dem sie über ihre neue Freundin schrieb. Ashlyn ist nämlich die erste Frau, die sie in der Öffentlichkeit liebt. Demnach war es ihr wichtig, sich offiziell als queer zu outen. "Ich wusste schon immer, dass meine Sexualität auf einem Spektrum existiert. Ich fühle mich endlich, als könnte ich frei atmen", erklärte die Schauspielerin.

Sowohl Ashlyn als auch Sophia waren vor ihrer Beziehung bereits verheiratet. Während Sophias Scheidung bereits vollendet ist, steckt Ashlyn noch mittendrin. Ihre Ex-Frau Alexandra Krieger (39) und sie verhandeln gerade die Einzelheiten des Sorgerechts ihrer beiden Kinder und die Aufteilung ihrer gemeinsamen Besitztümer. Die beiden Fußballerinnen haben früher im gleichen Team gespielt und waren über zehn Jahre in einer Beziehung gewesen.

Instagram / ashlynharris24 Ashlyn Harris und Sophia Bush

Instagram / alikrieger Alexandra Krieger und Ashlyn Harris, Fußballerinnen

