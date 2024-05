Nach Ashlyn Harris: Auch Alexandra reicht Scheidung ein!

Es gibt eine neue Wendung im Scheidungsfall von Ashlyn Harris (38) und Alexandra Krieger (39)! Bisher war nur bekannt, dass Ashlyn die Scheidung von ihrer Ehefrau eingereicht hat. Nun wird öffentlich, dass ihre ehemalige Partnerin im vergangenen Dezember ebenfalls die Scheidung beantragt hat – allerdings in einem anderen Bundesstaat. In den Gerichtsdokumenten, die Us Weekly vorliegen, behauptet sie, dass Ashlyn ihre Scheidung fälschlicherweise in Florida eingereicht habe.

Alexandra schreibt, dass "unüberbrückbare Differenzen" zu der Scheidung geführt haben und es zudem "keine vernünftige Aussicht auf eine Versöhnung" gebe. Des Weiteren bittet sie das Gericht, eine Sorgerechts- und Wohnsitzregelung sowie eine Elternzeitregelung zu treffen, die das Wohl ihrer beiden gemeinsamen Kinder schützt." Die Profikickerin beantragt außerdem, dass die Besitztümer und das Vermögen des Paares gleichmäßig aufgeteilt werden und dass Ashlyn ihre Anwaltskosten sowie Unterhalt an ihre Ex-Frau zahlt.

Im Oktober 2023 war publik geworden, dass Ashlyn bereits einen Monat zuvor nach rund vier Jahren Ehe die Scheidung eingereicht hatte. Damals hatte sie als Trennungsgrund angegeben, dass die Ehe "unwiederbringlich zerbrochen" sei. Rund einen Monat später meldete sich die 38-Jährige auf Instagram zu Wort und erklärte, dass die beiden diesen drastischen Schritt nicht unüberlegt gegangen sind: "Wir haben den ganzen Sommer damit verbracht, die Trennungs- und Scheidungsschritte in Angriff zu nehmen." Dabei hätten sie sowohl ihre Therapeuten als auch Anwälte und ihre gemeinsame Agentur unterstützt.

