Droht Prinz Harry und Herzogin Meghan finanzielle Gefahr?

Vor fünf Jahren verließen Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) die königliche Familie und zogen in die USA. In Zusammenarbeit mit ihrer Produktionsfirma Archewell unterzeichneten sie damals einen Fünf-Jahres-Vertrag mit Netflix – der demnächst ausläuft. Laut Mirror glaubt der Royal-Experte Richard Fitzwilliams, dass das Paar nun in finanzielle Schwierigkeiten geraten könnte, wenn der Vertrag mit dem Streamingdienst nicht verlängert wird.

"Seit dem Beginn ihres 100-Millionen-Dollar-Vertrags mit Netflix haben sie kaum etwas dafür getan. Er läuft nächstes Jahr aus und Netflix produziert nicht mehr die Serien von The Crown, wie sie es früher taten. Sie könnten also weniger Interesse an ihnen haben", erklärt der Royal-Experte. "Sie haben Spotify verloren, und kurioserweise will [das Podcast-Netzwerk] Lemonada Media, dem Meghan beigetreten ist, angeblich ihre Podcasts bis nächstes Jahr auf Eis legen. An den Gerüchten über Meghan und ihre möglichen politischen Ambitionen hat sich nichts geändert", fügt er hinzu.

Auch wenn Herzogin Meghan und Prinz Harrys Doku-Reihe für einigen Trubel bei den Royals sorgte, soll König Charles (75) wohl darauf hoffen, dass der Vertrag verlängert wird. Dies behauptet zumindest der Royal-Experte Richard: "Da ihre Enthüllungen über das königliche Leben viel Geld eingebracht haben [...], sollte die Familie hoffen, dass das Paar bei Netflix bleibt."

Netflix Herzogin Meghan und Prinz Harry für ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan"

Getty Images König Charles und sein Sohn Prinz Harry, 2014

