Große Entwicklung: Marlon Wayans wuchs durch trans Sohn Kai

Im vergangenen November gab Marlon Wayans (51) bekannt, dass sein Sohn Kai transgender ist. Während dies zu Beginn eine große Umstellung für ihn darstellte, betonte der "White Chicks"-Star schon damals, wie stolz er auf seinen Sohn sei. Gegenüber People spricht der Schauspieler nun über seinen eigenen Wandel "vom Widerstand zur Akzeptanz". "Ich hab nur eine Woche gebraucht und in dieser Woche bin ich mehr gewachsen als in meinem ganzen Leben davor. Du verstehst den Sinn von Kindern und die Schönheit der bedingungslosen Liebe. Am Ende des Tages ist das Einzige, was für mich zählt, dass mein Kind glücklich ist", erklärt er.

Im vergangenen Jahr kämpfte er immer noch mit all den Veränderungen, die der Übergang seines Kindes vom Mädchen zum Jungen mit sich bringen würde. Damals erklärte er im Podcast "The Breakfast Club", dass die ersten Phasen "sehr schmerzhaft" für ihn gewesen seien, doch er habe immer die Wünsche seines Sohnes respektieren wollen. "Als Eltern will man immer nur, dass die eigenen Kinder frei sein können. Ich möchte, dass sie im Geiste frei sind, frei in ihren Gedanken, frei, sie selbst zu sein", war er auch da schon der Ansicht.

Marlon ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Komiker. Dass er jetzt einen transgender Sohn hat, soll der Inhalt seines neuen Programms werden. Er möchte sein Publikum damit nicht nur zum Lachen bringen, sondern ihnen auch wichtige Lektionen mitgeben. Laut ihm soll Kai damit total einverstanden sein. Wie Marlon gegenüber der Zeitschrift erklärt: "Wir haben einen Vertrag. 'Was auch immer du im Leben machst, es könnte sein, dass ich darüber Witze reißen werde."

Marlon Wayans mit seinem Sohn Kai

Marlon Wayans, Schauspieler

