"Bedingungslose Liebe": Marlon Wayans' Kind ist transgender

Marlon Wayans (51) lernt ein ganz neues Leben kennen. Als Schauspieler wurde der US-Amerikaner vor allem durch Filme wie die Horror-Satire "Scary Movie" oder den Netflix-Hit "White Chicks" bekannt. Privat durfte er sich bereits zweimal über Nachwuchs freuen: Mit seiner Ex-Frau Angelica Zackary bekam er seine Kinder Shawn und Amai. Nun macht Marlon öffentlich, dass Amai transgender ist – und ihn als Papa richtig stolz macht.

"Ich habe eine Tochter, die sich in einen Sohn verwandelt hat. [...] Meine Tochter Amai heißt jetzt Kai, und deshalb spreche ich jetzt über die Transition", erklärt Marlon in dem Podcast "The Breakfast Club". Er wolle offen mit dem Thema umgehen, um anderen Eltern in der gleichen Situation zu helfen. "Nicht [seine] Verwandlung, sondern meine Verwandlung als Elternteil von Ignoranz und Verleumdung zu völlig bedingungsloser Liebe und Akzeptanz", meint der 51-Jährige. Seine Kinder wissen, dass er sie liebe und sich sehr bemühe, aber auch er müsse noch viel lernen. Er gebe sein Bestes, damit sein Sohn ihn "als Verbündeten" sehe.

Wie sehr Marlon sich für seine Kinder einsetzt, bewies er schon 2019 bei einem Basketballspiel seines anderen Sohnes Shawn. Dabei schlug er aber ein wenig über die Stränge. TMZ lag ein Video vor, das zeigte, wie er den Schiedsrichter anpöbelte. Marlon war wohl überzeugt, sein Spross sei zweimal gefoult worden, ohne dass abgepfiffen wurde.

