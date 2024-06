Marlon Wayans trat wegen seiner Mama nicht vor den Traualtar

Marlon Wayans (51) hatte 2020 seine Mutter Elvira Altheia im Alter von 81 Jahren verloren. Im Interview mit New York Times spricht der Schauspieler nun über das Verhältnis zu seiner verstorbenen Mama und überrascht mit einem krassen Geständnis. "Ich habe nie geheiratet, weil ich nie wollte, dass meine Mutter auf eine Frau eifersüchtig ist", erklärt der US-Amerikaner und ergänzt: "Ich wollte nie, dass meine Mutter sich hinter einer anderen Frau zweitrangig fühlt."

In den letzten Monaten vor dem Tod von Elvira sprachen Mutter und Sohn auch über Marlons Single-Dasein. "Ich sagte meiner Mutter auf ihrem Sterbebett: 'Ich habe nie geheiratet, weil ich immer wollte, dass du meine Nummer eins bist.' Das waren meine letzten Worte. Ich sagte: 'Nimm das mit in den Himmel'", verrät der "Scary Movie"-Darsteller weiter im Gespräch mit dem Blatt. Das Ableben seiner Mutter traf den Komiker schwer: "Es hat mich in tausend Stücke zerschmettert, denn das war mein Mädchen."

Obwohl Marlon nie vor den Traualtar trat, gründete er mit seiner Ex-Partnerin Angelica Zachary eine Familie. Die beiden Schauspieler gingen rund 21 Jahre gemeinsam durchs Leben und bekamen zwei Kinder namens Kai und Shawn. Aus einer anderen Beziehung zu Brittany Moreland stammt eine Tochter.

Anzeige Anzeige

Instagram / marlonwayans Marlon Wayans als Kind mit seiner Mutter

Anzeige Anzeige

Getty Images Marlon Wayans, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Marlon wegen seiner Mutter nicht vor den Traualtar trat? Ich finde das total süß! Ich finde das merkwürdig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de