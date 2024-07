Viel Geld gestohlen: Bei Marlon Wayans wurde eingebrochen!

Bei Marlon Wayans (51) wurde eingebrochen! Der Schauspieler lebt in Los Angeles – in einer Gegend, die in letzter Zeit zu einem Hotspot für Diebe geworden ist, wie TMZ von der Polizei erfahren haben will. Der "Scary Movie"-Star sei nicht zu Hause gewesen, als die Einbrecher sich vergangenen Samstag gegen 2:30 Uhr nachts gewaltsam Zugang zu seinem Haus verschafften. Dafür aber sein Bruder Keenen Ivory Wayans. Dieser habe sogar ein Geräusch vernommen, wusste es aber nicht zuzuordnen und schlief weiter. Erst am nächsten Morgen soll einer von Marlons Mitarbeitern festgestellt haben, dass das Anwesen durchwühlt wurde – gestohlen wurden ein Safe und mehrere Tausend Dollar Bargeld.

Auch bei Will Smith (55) zu Hause wäre es vor rund zwei Monaten beinahe zum Diebstahl gekommen. Laut TMZ startete ein Verbrecher gleich mehrere Versuche in einer Nacht, um bei dem Filmstar ins Haus zu gelangen. Die Polizei sei zweimal angerückt, um seinen Sicherheitsdienst zu unterstützen. Beim ersten Mal sei der Einbrecher nur um das Anwesen herumgeschlichen und habe alles genauestens unter die Lupe genommen – die Security forderte ihn auf, das Grundstück zu verlassen. Doch wenig später startete er einen zweiten Versuch, war erfolgreich und verschaffte sich Zugang zu Wills Anwesen. Viel weiter kam der Täter jedoch nicht, da die Polizei ihn wenig später auf frischer Tat ertappte.

Nachdem der Einbrecher von Will in Handschellen gelegt wurde, konnte er identifiziert werden. Der 37-jährige Robert Odgen sei der Polizei bisher noch nicht bekannt gewesen. Aufgrund seines Vorhabens und der hohen Wahrscheinlichkeit, dass er erneut in das Anwesen der Hollywood-Größe eindringen würde, wurde er festgenommen und vorübergehend festgehalten, bis ein Richter über das weitere Vorgehen entschieden habe. Wie es im Fall von Marlon weitergeht, ist bisher nicht bekannt.

Getty Images Schauspieler Keenen Ivory Wayans

Getty Images Will Smith, Mai 2024

