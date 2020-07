Marlon Wayans (48) hat mit einem schweren Schicksalsschlag zu kämpfen. Bereits mit 16 Jahren ergatterte der Schauspieler im Film "Ghettobusters" seine erste Rolle vor der Kamera. Nach seinem Schulabschluss startete der US-Amerikaner eine steile Karriere im Filmgeschäft. Zu einem seiner größten Fans zählte seine Mutter Elvira, die ihn immer tatkräftig unterstützte – jetzt teilte der Filmproduzent eine traurige Nachricht im Netz: Marlons Mutter ist verstorben.

Zu ihrem Geburtstag zollte Marlon seiner Mutter nun Tribut. Via Instagram teilte der 48-Jährige einen Schnappschuss, der ihn als Kleinkind neben seiner Mama zeigt. "Jedes Mal, wenn ich diese Frau sah, lächelte ich", erinnerte er sich an die gemeinsame Zeit zurück. Der Schmerz des Verlustes sitzt tief. Dennoch gratulierte Marlon seiner Mama: "Danke, dass du mir reine Liebe geschenkt hast. Du wirst immer meine erste Liebe sein. Alles Gute zum Geburtstag, dein Junge vermisst dich!"

Erst im Herbst des vergangenen Jahres musste Marlon von einem geliebten Menschen in seinem engeren Umfeld Abschied nehmen: Sein Serien-Vater John Witherspoon (78) ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Via Instagram teilte Marlon seine letzten Worte an den Schauspielkollegen: "Ich fühle mich unendlich traurig, zerbrochen und verletzt."

Marlon Wayans und seiner Mutter Elvira

Marlon Wayans, Schauspieler

Marlon Wayans



