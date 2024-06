"Kampf der Realitystars"-Spoiler: Gewinnt dieser Promi?

Ist das der Sieger der fünften Staffel? Seit einigen Wochen flimmert Kampf der Realitystars bereits über die deutschen TV-Bildschirme. In diesem Jahr kämpfen unter anderem Cecilia Asoro, Calvin Kleinen (32) und Lilo von Kiesenwetter in Thailand um den Titel. Schon kommende Woche wird das große Finale ausgestrahlt und die Zuschauer erfahren endlich, wer gewinnt. Nun scheint aber bereits bekannt zu sein, wer der Realitystar des Jahres wird!

Achtung, Spoiler! Wer nicht wissen will, wer "Kampf der Realitystars gewinnt, sollte nicht weiterlesen!

Wie Bild berichtet, soll kein Geringerer als TV-Prollo Calvin Kleinen sich in diesem Jahr die Siegprämie und den Titel schnappen. Berichten zufolge überzeugt der Rapper seine Mitbewohner und die ausgeschiedenen Kandidaten in der finalen Stunde der Wahrheit noch einmal so richtig und wird schließlich von Moderatorin Cathy Hummels (36) zum strahlenden Sieger gekürt! Die Zuschauer können sich das Spektakel bereits ab Freitagabend bei RTL plus anschauen.

Calvin sorgte in der diesjährigen Staffel neben frechen Sprüchen auch mit einer kleinen Liebesgeschichte für Schlagzeilen. Denn der ehemalige Temptation Island-Star bandelte glatt mit Elsa Latifaj an – inklusive heimlichem Sex unter der Bettdecke. Ebenfalls Aufmerksamkeit generierten Maurice Dziwak (25) und Aleksandar Petrovic (33) mit ihrem Streit, bei dem es beinahe zu Handgreiflichkeiten gekommen wäre.

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidat Calvin Kleinen

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, TV-Bekanntheit

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidat Maurice Dziwak

