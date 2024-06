Krise vorbei? Jennifer Lopez küsst Ben Affleck nach Tour-Aus

Bei Jennifer Lopez (54) scheint es momentan nicht so gut zu laufen. Die Sängerin soll angeblich eine schwierige Zeit in ihrer Ehe mit Ben Affleck (51) durchmachen. Außerdem musste sie gerade ihre Tour canceln. Doch nun zeigen Fotos, die ET vorliegen, einen Hoffnungsschimmer. Darauf ist zu sehen, wie die "Let's Get Loud"-Interpretin ihrem Liebsten bei einem Treffen in Santa Monica einen Kuss auf die Wange gibt. Der "Justice League"-Star hat seinen Arm um den Popstar gelegt und lächelt glücklich. Nach der süßen Begrüßung genießt das Pärchen Zeit mit Bens Mutter Christine Anne Boldt.

Am Wochenende teilte die "Hustlers"-Darstellerin mit, dass ihre "THIS IS ME...LIVE"-Tour nicht stattfinden würde. "Ich bin untröstlich und am Boden zerstört, weil ich euch im Stich gelassen habe. Bitte wisst, dass ich das nicht tun würde, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass es absolut notwendig wäre. Ich verspreche, dass ich es wiedergutmachen werde und wir alle wieder zusammen sein werden", erklärte Jennifer ihren Fans in ihrem Newsletter On The JLo. Der Veranstalter Live Nation veröffentlichte daraufhin ein Statement, laut dem sich die 54-Jährige in der Zeit auf ihre Familie und engen Freunde konzentrieren wolle.

Viele Fans sind sich sicher, dass J.Lo die Tournee für Ben abgesagt hat. Zwischen den zwei Hollywoodstars soll es momentan mächtig kriseln. Ein Experte hatte gegenüber Mirror vermutet: "Es könnte sich einfach um zwei Menschen handeln, die auf ihrem eigenen Weg sind, von denen jeder etwas anderes von der Ehe will." Die beiden waren in den frühen 2000ern schon einmal verlobt gewesen, allerdings hielt die Beziehung damals nur zwei Jahre.

