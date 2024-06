Nach Chemo: Annemie Herrens Leberkrebs streut nicht mehr!

Annemie Herren (60) hatte in den vergangenen Jahren mit einer Menge gesundheitlicher Probleme zu kämpfen. Bereits 2015 hatte die Schwester von Willi Herren (✝45) zum ersten Mal eine Krebsdiagnose erhalten. Damals war ihre Bauchspeicheldrüse betroffen gewesen – der Tumor war jedoch operativ entfernt worden. 2021 gab es erneut schlechte Nachrichten. Der Krebs hatte doch gestreut und ihre Leber befallen. Mit einer Chemotherapie versuchte die Kölner Frohnatur, die Erkrankung ein für alle Mal zu besiegen. Nun steht, wie Bild berichtet, fest: Annemies Ärzte konnten den Leberkrebs zum Stillstand bringen! Sie muss also vorerst nicht mehr befürchten, dass die Krankheit weiter streut.

Nach dieser schweren Phase steht für Annemie ein Neuanfang an – auch optisch soll sich etwas tun. "Der Krebs und die Trauer haben doch Spuren in meinem Gesicht hinterlassen", erklärt die "Die Herrens. Willis wilde Welt"-Bekanntheit und fügt hinzu: "Ich wünsche mir weniger Falten und ein wenig mehr Lippen." Mit dem Gang zum Beauty-Doc wird sie wohl allerdings noch warten müssen, bis der Krebs endgültig austherapiert ist.

Die vergangenen Jahre sind wohl nicht spurlos an der 60-Jährigen vorübergegangen. Im April 2021 wurde ihr geliebter Bruder Willi tot in seiner Wohnung aufgefunden. Kurz darauf verstarb auch ihr Vater. In diesem Jahr tritt sie bei Kampf der Realitystars in die Fußstapfen ihres Bruders, der kurz vor seinem Tod an der Show teilgenommen hatte. Wegen ihrer gesundheitlichen Probleme musste sie jedoch nach nur zwei Folgen aus der thailändischen Sala wieder ausziehen.

RTLZWEI Annemie Herren, Schwester von Willi Herren (†)

Instagram / annemieherren Annemie und Willi Herren

Könnt ihr nachvollziehen, dass Annemie sich jetzt eine Schönheitsbehandlung wünscht? Ja, wenn sie das glücklich macht. Ich hoffe, sie gönnt ihrem Körper erst einmal etwas Ruhe. Ergebnis anzeigen



