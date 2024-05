So emotional war "Kampf der Realitystars" für Annemie Herren

Für Annemie Herren (60) war ihre Zeit bei Kampf der Realitystars etwas ganz Besonderes. Die B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Protagonistin begab sich in dem TV-Wettbewerb auf die Spuren ihres Bruders und ihrer Nichte. Sowohl Willi (✝45) als auch dessen Tochter Alessia (22) hatten bereits an dem Format teilgenommen. "Als ich in der Sala ankam, hat man ja gesehen, ich wusste, hier war mein Bruder. Vielleicht habe ich auch im selben Bett geschlafen. Ich habe quasi dasselbe durchlebt, was mein Bruder durchlebt hat und das war mir eine Ehre", verrät Annemie im Interview mit RTLZWEI.

Während der Sendung hatte die Kölnerin immer wieder über ihren Bruder gesprochen. Oftmals kamen ihr dabei die Tränen: "Ich fühle mich geehrt, da zu sein, wo mein Bruder war. Mein Bruder ist nicht ersetzbar, definitiv nicht – aber ich kann ihn weiterleben lassen." Sie vermutete, dass er stolz auf sie sein würde. Er selbst hatte es 2020 bis ins Halbfinale geschafft. Alessia war ein Jahr später in dem Format zu sehen.

In der vergangenen Folge entschied sich Annemie, die Show zu verlassen. Sie hatte Heimweh und kämpfte mit gesundheitlichen Problemen. "Ich habe die Sala freiwillig verlassen, weil ich mich nie an den Spielen beteiligen konnte und immer geschützt worden bin. Die Truppe hat dann alles für mich mitgemacht und ich finde das unfair von mir: Die machen und tun und ich lag da quasi, als ob ich Urlaub hätte", erklärt die 60-Jährige.

"Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.

RTLZWEI Annemie Herren und Calvin Kleinen bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / annemieherren Alessia Herren gemeinsam mit ihrer Tante Annemia nach der Verkündung ihrer Schwangerschaft

