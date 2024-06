"Kampf der Realitystars" hat Annemie Herren "gesund gemacht"

Für Annemie Herren (60) war es mehr als nur ein Realityformat. Die Kölsche Frohnatur feierte mit ihrer Teilnahme in der diesjährigen Staffel von Kampf der Realitystars ihr Reality-TV-Debüt. Die Schwester von Willi Herren (✝45) konnte sogar einen echten Mehrwert aus ihrem kurzen TV-Auftritt ziehen, wie sie bei "Punkt 7" verrät. "Das hat mir sehr gutgetan und mir geholfen. Von meiner Psyche her, von meiner Seele her", erklärt Annemie und fügt bestimmt hinzu: "Das hat mich wieder gesund gemacht."

In der Vergangenheit hatte Annemie mit einer Reihe gesundheitlicher Probleme zu kämpfen. Nach ihrer Krebsdiagnose im Jahr 2015 konnte sie zunächst aufatmen – der Tumor wurde operativ entfernt. Doch dann kam die nächste Hiobsbotschaft: Der Krebs hatte gestreut. Lange hatte die Chemo nicht angeschlagen, bis sie auf eine neue Chemotherapie in Tablettenform umgestiegen ist. Diese hatte sie auch bei ihrer Teilnahme an der Realityshow mit im Gepäck. Die Blondine ist davon überzeugt, dass nicht nur die neue Therapieform, sondern auch die tolle TV-Erfahrung zu ihrer Genesung beigetragen haben. Voller Stolz kann sie nun verkünden: "Es ist alles gestoppt. Es streut nichts mehr. Ich bin die glücklichste Frau auf Erden."

Und vielleicht war ihr kurzer Auftritt bei "Kampf der Realitystars" ja nur der Anfang einer großen Reality-TV-Karriere. Annemie wäre zumindest nicht abgeneigt, bald wieder vor der Kamera zu stehen: "Ich muss sagen, ich habe Blut geleckt. Ich würde es immer wieder tun." Doch bis es womöglich so weit ist, schaut sich die Kölnerin wahrscheinlich erst einmal hinter dem flimmernden Fernsehbildschirm an, wie sich ihre Mitstreiter schlagen – und fiebert mit, wer das große Finale gewinnen wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / annemieherren Annemie Herren, Willi Herrens Schwester

Anzeige Anzeige

RTL II Die "Kampf der Realitystars"-Kandidaten 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Würdet ihr Annemie gerne in einem weiteren Reality-TV-Format sehen? Ja, unbedingt! Ich denke, das wäre unterhaltsam! Nee, muss nicht sein. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de