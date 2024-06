Nach Raubüberfall: Kim Virginia Hartung will Therapie machen

Kim Virginia Hartung (29) kann das Erlebte nur schwer verarbeiten. Kürzlich war die Reality-TV-Bekanntheit zu Besuch bei Freunden in Miami. Dort passierte allerdings ein Unglück: Kim und ihre Mitbewohner wurden von einem Unbekannten überfallen. Auch einige Tage nach dem Vorfall scheint der Schock noch immer tief zu sitzen, wie die Influencerin in ihrer Instagram-Story verrät: "Ich habe bereits einen Termin bei einem Therapeuten, wegen des Überfalls." Ihre Follower hätten ihr immer wieder geraten, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Auch wenn Kim den schrecklichen Moment schon einigermaßen verarbeitet habe, wolle sie auf Nummer sicher gehen und mit einem Experten darüber sprechen. "Ich würde jetzt sagen, dass ich ganz gut damit umgehe, aber ab und an schleicht sich natürlich trotzdem ein erdrückendes Gefühl ein", erklärt die Beauty im Netz und fügt hinzu: "Lieber einmal zu viel in Therapie gehen, als einmal zu wenig."

Kims Freundin habe den Mann online kennengelernt und ihn zu sich in die Wohnung eingeladen. "Der kam dann zu uns und hatte eine Pistole dabei. Dann hat er uns ausgeraubt – mit einer Pistole auf uns gerichtet [...]. Der hat dann ein paar Tausend Euro mitgenommen und auch Schmuck von meiner Freundin", erinnerte sich die 29-Jährige wieder zurück in Deutschland. Der Mann sei mit der Beute davongekommen: "Der Typ hat dann behauptet, dass das eh seine Sachen sind und er die schon vorher hatte. Er hat mehrere Tausend Euro abgeknöpft und Schmuck und so weiter und danach ist dann nichts passiert!"

RTL Kim Virginia Hartung, "Prominent getrennt"-Teilnehmerin

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Reality-TV-Bekanntheit

