Nach Tour-Absage: Jennifer Lopez ist mit Tochter unterwegs

Vor wenigen Tagen hat Jennifer Lopez (54) überraschend ihre "This Is Me... Live"-Tour abgesagt. Seitdem verbringt die Sängerin viel Zeit mit ihrer Familie. Auch am vergangenen Wochenende war Jenny wieder unterwegs – diesmal mit ihrer Tochter Emme (16). Die beiden besuchten einen Flohmarkt in Los Angeles! Dort schlenderten sie eine knappe Stunde zwischen den verschiedenen Ständen herum, berichtet Page Six. Die zweifache Mama trug einen karierten Blazer über ihrem schwarzen Shirt und kombinierte dazu eine blaue Schlaghose und eine coole Fliegerbrille. Emme ging es ganz lässig an in ihrem lockeren T-Shirt und Jeans-Shorts. Sie wählte einen plüschigen Rucksack, ein Basecap und große Kopfhörer als ihre Accessoires.

Laut Augenzeugen soll Jennifer nicht gerade einen glücklichen Eindruck gemacht haben. Ihre Miene war eher betrübt und nachdenklich. Das könnte mit den verschiedenen Gerüchten zu tun haben, warum sie ihre große Sommertour auf einmal abgesagt hat. Angeblich soll es zwischen ihr und Ehemann Ben Affleck (51) heftig kriseln. Schon seit mehreren Monaten wird den beiden nachgesagt, kurz vor der Scheidung zu stehen. In ihrem Newsletter schrieb die "Atlas"-Schauspielerin als Erklärung nur mit kryptischen Worten, dass sie die Tour nicht abgesagt hätte, wenn es nicht "absolut nötig" gewesen wäre.

Trotz der fiesen Trennungsgerüchte beweisen Ben und Jenny immer wieder ihren Zusammenhalt. Erst kürzlich legten sie einen gemeinsamen Auftritt bei der Feier zum Schulabschluss von Bens Tochter, Violet Affleck (18), hin. Wie eine anonyme Quelle gegenüber People berichtete, sei es JLo äußerst wichtig gewesen, bei der Feier dabei zu sein. "Sie wollen die Kinder an erste Stelle setzen. Die beiden waren immer schon sehr familienorientiert."

Anzeige Anzeige

Thecelebrityfinder/MEGA Jennifer Lopez und Emme, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Jennifers öffentlichen Auftritten in letzter Zeit? Sie wirkt so unglücklich. Da ist bestimmt mehr im Busch... Es ist doch schön, dass sie Zeit mit ihrer Familie verbringt! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de