Richard Lugners sechste Ehefrau schwärmt von ihrem "Mörtel"!

Richard Lugner (91) und Simone Reiländer schweben auf Wolke sieben. Am vergangenen Samstag hatten sich der Bauunternehmer und die stellvertretende Filialleiterin eines Baumarkts das Jawort gegeben. Damit wurde Simone alias Bienchen zur sechsten Ehefrau des Bau-Moguls. Gegenüber Bild verrät sie, was sie an ihrem Mörtel besonders schätzt: "Er ist sehr erfolgreich und fleißig, und Richard weiß, worum es im Leben geht. Ich wollte immer einen Partner, zu dem ich aufschauen und von dem ich auch lernen kann." Doch das ist nicht das Einzige, was die 42-Jährige ins Schwärmen bringt: "Er ist ein Gentleman, er ist romantisch und hat ein gütiges, großes Herz."

Im Jahr 2021 suchte Richard über eine Annonce in einer österreichischen Tageszeitung eine neue Frau. Davon fühlte sich Simone angesprochen und bewarb sich prompt, wie sie sich in dem Interview mit dem Blatt erinnert: "Ich fand ihn schon immer gut, er ist aber zu der Zeit immer mit irgendwelchen verrückten Frauen unterwegs gewesen. Da dachte ich mir: 'Er braucht wieder eine Gescheite!'" Und zunächst sah es auch gut aus zwischen ihnen: Sie verbrachten viel Zeit miteinander und verlobten sich sogar. Doch zwei Monate nach der Verlobung war schon wieder alles aus und vorbei. Der Grund: Richard und Simone seien schlichtweg zu unterschiedlich gewesen.

Umso überraschender kam das Liebescomeback des einstigen Paares im Frühjahr dieses Jahres."Wir haben in letzter Zeit viel miteinander unternommen und gemerkt, dass wir doch zusammengehören", erklärte Richard gegenüber dem Newsblatt und fügte im gleichen Atemzug hinzu: "Da habe ich gesagt: 'Lass es uns noch mal miteinander probieren!' Wir möchten jetzt mehr Kompromisse füreinander eingehen." Nicht einmal zwei Wochen nach der Bekanntgabe ihres Liebescomebacks stand bereits der Termin für die Hochzeit.

Getty Images Richard Lugner, Österreichischer Unternehmer

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Simone Reiländer und Richard Lugner bei der Premiere von "La Forza Del Destino"

