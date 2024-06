Rod Stewart feiert die Hochzeit seines Sohnes ohne Hose!

Auf seine alten Tage lässt es Rod Stewart (79) noch einmal richtig krachen. Bei der Hochzeit seines Sohnes bestellt der Sänger einen Drink an der Bar – allerdings hat er keine Hose an! In seiner Instagram-Story postet der Musiker Fotos von der wilden Party. Darauf sieht man, wie er an der Theke lehnt und dabei ein gestreiftes Sakko trägt. Die dazugehörige Hose hängt allerdings an seinen Knöcheln, wodurch seine pinke Unterhose für alle Gäste sichtbar ist. Neben ihm sitzt sein Sohn Aiden Patrick Stewart, der, im Gegensatz zu seinem Vater, eine vollständige Abendgarderobe anhat.

Zu dem Schnappschuss schreibt der "The First Cut Is the Deepest"-Interpret: "Wie man seinen Jüngsten nach einem langen Wochenende an der Hotelbar blamiert." Warum Rod ohne Hose dasteht, erklärt er allerdings nicht. Trotz des kleinen Zwischenfalls scheint die Trauung ein schönes Ereignis für den Briten und seine Familie gewesen zu sein. In seiner Story teilt er neben dem Unten-ohne-Foto ein Familienbild mit seinen vier Söhnen. Darauf posiert er Arm in Arm mit seinen Jungs, die alle glücklich in die Kamera schauen.

Rod genießt die Zeit mit seiner Familie sehr. Insgesamt hat er acht Kinder und zwei Enkelkinder. Bei einem Konzert im vergangenen Jahr nahm der stolze Opa die zwei Kleinsten sogar mit auf die Bühne. Wie People berichtete, waren die Babys dabei mit Ohrenschützern ausgestattet. Mama Ruby Stewart (36) schrieb danach aus der Perspektive ihres Sohnes Otis auf Social Media: "Opas Konzert war für meinen Geschmack ein bisschen zu hell und laut."

Instagram / sirrodstewart Aiden Patrick Stewart und Rod Stewart

Instagram / sirrodstewart Rod Stewart mit seinen Enkelsöhnen Otis und Louie im Juli 2023

