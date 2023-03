Iskra Lawrences Sohn wurde auf dem Spielplatz geschlagen!

Iskra Lawrence (32) ist seit rund zwei Jahren Mutter eines Jungen. Mit Unterstützung ihres langjährigen Partners hatte das britische Model ihren Sohn per Hausgeburt zur Welt gebracht. Obwohl sie bisher den Namen des Nachwuchses noch nicht verriet, teilt sie gerne Einblicke in ihr Familienleben. So spricht die Beauty auch offen über die Erziehung des Kleinen. Vor wenigen Tagen wurde ihr Sohn auf dem Spielplatz geschlagen – und so reagierte Iskra in der brenzlichen Situation!

Ihren rund 5,1 Millionen Instagram-Fans berichtete die 32-Jährige nun ganz ehrlich von dem Spielplatz-Vorfall. Am Montag sei ihr zweijähriger Sohn von älteren Jungs gehauen worden, unter anderem auch auf den Po. Aufgebracht erklärte die Britin, dass sie direkt dazwischen gegangen sei. Um so etwas in Zukunft zu vermeiden, habe sie ihrem Nachwuchs dann direkt gesagt, dass fremde Menschen ihn nicht einfach anpacken dürfen. "Du musst Leuten zu verstehen geben, dass es nicht in Ordnung ist, deinen Körper anzufassen", erklärte sie ihm ganz ruhig.

Im Anschluss fragte die Mama ihre Fans, ob sie in der Situation richtig gehandelt hat. Die Netz-Community scheint dabei voll hinter der Beauty zu stehen. Die meisten bestärkten die Influencerin und gaben ihr auch einige Tipps. "Klingt so, als hättest du es im Griff gehabt. Vertraue auf deine Instinkte", meinte eine Followerin ermutigend.

