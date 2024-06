Seltenheit: Rebel Wilson und Ramona gemeinsam auf Event!

Das bekommen die Fans nur selten zu sehen! Am Sonntag besuchte Rebel Wilson (44) gemeinsam mit ihrer Partnerin Ramona Agruma eine Sondervorführung der Apple TV+ Serie "Masters of the Air" in den San Vicente Bungalows in West Hollywood, Kalifornien. Dafür warf sich das Paar ordentlich in Schale. Wie auf den Fotos, die People vorliegen, zu sehen ist, strahlte Rebel in einem weißen, lockeren Kleid mit schwarzen Punkten. Ihren Look rundete sie mit einer roten Handtasche und schwarzen Pumps ab. Ramona trug hingegen einen schwarzen Jumpsuit, zu dem sie eine Tasche sowie Schuhe des Labels Chanel kombinierte.

Ihre Liebe halten Rebel und Ramona größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Ab und an plaudert Rebel dennoch süße Details über die Beziehung mit ihrer Liebsten aus. Zu Gast in der Sendung "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" verriet die Schauspielerin zum Beispiel, wie romantisch der Heiratsantrag gewesen war, den sie Ramona vor einigen Monaten gemacht hatte. "Ich habe mich mit meiner Disney-Prinzessin in Disneyland verlobt. Ich hatte einen Geiger, der 'Can You Feel The Love Tonight' gespielt hat, dazu gab es Rosenblätter. Es war sehr, sehr romantisch", schwärmte sie.

Im Juni 2022 hatten Rebel und Ramona ihre Beziehung via Social Media öffentlich gemacht. Im November desselben Jahres verkündeten die beiden, dass sie mit der Hilfe einer Leihmutter Eltern geworden sind. Die kleine Royce ist der ganze Stolz des Paares. "Sie ist so süß und niedlich", schwärmte Rebel vor wenigen Monaten in einem Interview mit People.

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson, 2023

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Ramona Agruma und Tochter Royce

