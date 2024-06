So süß tanzt Oti Mabuse ihre kleine Tochter in den Schlaf!

Oti Mabuse (33) hat einen Trick, wenn es um den Schlaf ihrer Tochter geht. Diesen teilt die Tänzerin in einem aktuellen TikTok-Video mit ihren Fans. In dem Clip tanzt die frischgebackene Mama, während sie ihren Nachwuchs in einem Tuch um sich gewickelt hat. "Die kleine Miss hier wollte nicht schlafen gehen, aber ich wollte unbedingt trainieren und tanzen!", kommentiert sie den Beitrag und erklärt: "Also habe ich sie eingewickelt und wir haben es zusammen gemacht!"

Das neue Einschlafritual hat für Oti einen besonderen Vorteil. "Nach zwei TikToks und ein paar Ausfallschritten brennen meine Oberschenkel!", lacht die 33-Jährige und fügt hinzu: "Sie schläft schnell ein – ein echter Gewinn!" Ihre Fans sind besonders begeistert von der Aufnahme. "Ich liebe das!", schreibt unter anderem ein Bewunderer und ein weiterer meint: "Einfach hinreißend!"

Ihr Wonneproppen erblickte im Dezember vergangenen Jahres das Licht der Welt. Seither geht die Ehefrau von Marius Iepure (41) sichtlich in ihrer Rolle als Mutter auf. Das ließ sie unter anderem auf Instagram anklingen, als ihr Baby ein halbes Jahr alt wurde. Oti postete einen zuckersüßen Schnappschuss auf der Onlineplattform. Auf diesem strahlt sie über beide Ohren in die Kamera, während sich ihr Sonnenschein an seine Mama kuschelt.

Instagram / otimabuse Oti Mabuse und ihr Mann Marius mit ihrem Baby, Dezember 2023

Instagram / otimabuse Oti Mabuse, Profitänzerin

