Nach 18 Jahren: "Lord of War" bekommt eine Fortsetzung!

Lange ist es her, da flimmerte "Lord of War – Händler des Todes" über die große Kinoleinwand. Der Krimi konnte 2005 sogar mit einer wahren Starbesetzung glänzen. Unter anderem Nicolas Cage (59), Jared Leto (51), Ethan Hawke (52) und Donald Sutherland (87) spielen nämlich in dem Streifen mit. Fans des satirischen Dramas haben wohl nicht mehr damit gerechnet, doch "Lord of War" soll nun einen zweiten Teil bekommen!

Die freudigen Neuigkeiten über eine Fortsetzung verkündet nun Variety. Wie bereits bei dem ersten Film soll Andrew Niccol auch nun wieder das Drehbuch schreiben und Regie führen. Er ist jedoch nicht der Einzige, der für das Projekt zurückkehren wird. Auch Nicolas soll wieder in die Hauptrolle schlüpfen! In dem zweiten Teil namens "Lords of War" findet sein Charakter heraus, dass er einen unehelichen Sohn besitzt. Auch hier steht der Cast bereits fest: Die Rolle wird von "Es"-Star Bill Skarsgård (32) übernommen.

Ob Nicolas auch für diese Rolle wieder alles geben wird? Für die Horror-Komödie "Renfield" war der Schauspieler in die Rolle des Graf Dracula geschlüpft und war sich dabei wohl für nichts zu schade! Wie Make-up-Artist Christien Tinsely verriet, hatte der Vampir-Darsteller beim Dreh zwar eine Gebissprothese getragen, doch damit diese richtig angepasst werden konnte, hatte er sich seine Zähne abschmirgeln lassen!

Nicolas Cage bei der Premiere von "Reinfield"

Bill Skarsgård, 2020

Nicolas Cage als Dracula

