Anna Ermakova und Florian Silbereisen veröffentlichen Song

Das war wohl ein voller Erfolg! Nachdem sich Anna Ermakova (24) erfolgreich auf die große Tanzfläche von Let's Dance gewagt hatte, versuchte sie sich an einer weiteren Leidenschaft: dem Singen. Bei "Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen" performte das Model gemeinsam mit Florian Silbereisen (42) den Song "Something Stupid". Wie t-online berichtet, haben die zwei das Duett nun auch in einem Studio aufgenommen. Das Original von Carson Parks wurde durch Frank Sinatra (✝82), der das herzergreifende Lied 1967 mit seiner Tochter gesungen hatte, weltberühmt. Gecovert wurde der Hit unter anderem bereits von Robbie Williams (50) und Nicole Kidman (56).

Das ist nicht das Einzige, worüber sich Anna in ihrer angehenden Musikkarriere freuen darf – in wenigen Tagen erscheint gleich ein ganzes Album von ihr mit dem Titel "Behind Blue Eyes". Ihre Fans freuen sich schon einmal sehr über ihre Musik. "Tolle Stimme, tolle Frau", "Du bist eben ein Supertalent im Tanzen und Singen" oder auch "Toll gemacht, Anna! Du bist eine sehr talentierte junge Frau", kommentieren die Follower der Beauty begeistert auf Instagram.

"Viele junge Sängerinnen und Sänger möchten bei ihren Auftritten so cool wie möglich wirken, Anna ist da ganz anders: Sie ist absolut emotional und warmherzig, zugleich schüchtern und spontan, sie reißt alle sofort mit!", schwärmte auch Florian bereits begeistert von Anna gegenüber Bild. Er sei ein großer Fan von ihr.

Getty Images Anna Ermakova im Mai 2024

Instagram / floriansilbereisen.official Florian Silbereisen, Schlagerstar

