Das waren Nicole Brown Simpsons letzte Worte an Kris Jenner

Es kommen neue Details über Nicole Brown ans Licht. Vor rund 30 Jahren wurde die Ex von O.J. Simpson (✝76) brutal ermordet. Der ehemalige Footballer wurde dafür angeklagt. Während des Prozesses verteidigte ihn damals unter anderem Anwalt Robert Kardashian (✝59) – die Mutter seiner Kinder, Kris Jenner (68) war mit dem Opfer befreundet. Eine neue Dokumentation namens "The Life and Murder of Nicole Brown Simpson" zeigt nun tiefere Einblicke in die Freundschaft der Frauen. TMZ liegt ein Ausschnitt vor, in dem Kris über ihr letztes Gespräch mit Nicole spricht. Die beiden sollen sich Sorgen um eine gemeinsame Freundin gemacht haben, die mit einer Drogensucht zu kämpfen hatte. "Nicole sagte 'Okay, wir werden Faye besuchen und dafür sorgen, dass jeden Tag jemand für sie da ist'", erinnert sich Kim Kardashians (43) Mutter zurück.

Einen Tag vor Nicoles Tod besuchte die Blondine ihre Freundin und rief danach Kris erneut an: "Faye hat einen guten Tag, also gehe ich jetzt. Dein Tag ist morgen." Das soll das Letzte gewesen sein, was sie zu der heute 68-Jährigen gesagt hat. Während des Prozesses von O.J. Simpson soll das Oberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans davon überzeugt gewesen sein, dass er ihre gute Freundin umgebracht hat. Das soll auch das Familienverhältnis sehr belastet haben.

Im Interview mit GQ verriet Kim, dass ihre Eltern den Prozess sehr unterschiedlich wahrgenommen hätten. Robert habe sie und ihre ältere Schwester Kourtney Kardashian (45) nicht zur Schule gehen lassen, damit sie den Prozess mitverfolgen können. Denn laut ihm sei es ein "historischer Moment" gewesen. Kris habe dies ganz und gar nicht gefallen: "Kourtney und ich fühlten uns mehr mit unserem Vater verbunden. Wir hatten das Gefühl, dass unsere Mutter sowieso wieder glücklich verheiratet ist und wir wollten nicht, dass unser Vater sich alleine fühlt." Damals waren Kris und Robert bereits getrennt und die Unternehmerin führte eine neue Beziehung.

FILES/AFP/Getty Nicole Brown, verstorbene Frau von O.J. Simpson

Getty Images O.J. Simpson

