"Fühlte mich besiegt": Demi Lovato offen über ihre Therapie

Demi Lovato (31) weiß, wie es sich anfühlt, am Tiefpunkt zu sein. Hinter der Disney-Bekanntheit liegen schwere Zeiten, in denen sie mit Drogenmissbrauch und ihrer mentalen Gesundheit zu kämpfen hatte. In einer Podiumsdiskussion in New York redet sie nun offen über dieses dunkle Kapitel ihres Lebens, wie People berichtet, und will anderen Betroffenen Hoffnung spenden. Insgesamt fünfmal begab sich die "Camp Rock"-Darstellerin in stationäre Behandlungen: "Jedes Mal, wenn ich in ein Behandlungszentrum zurückkam, fühlte ich mich besiegt." Doch in der Therapie fand sie zurück zu sich selbst. "Ich fand Hoffnung, als ich anfing, mich anzustrengen und zu arbeiten, sei es durch Arbeit, ein Programm oder durch Gespräche mit meinem Behandlungsteam", erinnert sich Demi an ihren Heilungsweg.

Nach fünf Versuchen verstand die Sängerin, dass sie von jetzt an ihr gesamtes Leben in Genesung leben wird. Ehrlich gesteht die 31-Jährige: "Ich hatte das Gefühl, den Tiefpunkt erreicht zu haben, und ich wusste, was ich tun musste: ein Leben in der Heilung führen. Und das war etwas, das ich so lange vor mir hergeschoben hatte." Doch in der Therapie verstand sie auch, dass die Sucht zwar zu ihr gehört, sie jedoch nicht definiert: "Mir wurde klar, dass das nicht das ist, was ich bin. Es ist nur ein Teil dessen, was mich ausmacht." Heute sei Demi froh über all ihre Erfahrungen. "Ich bin dankbar für die Dinge, die ich durchgemacht und überwunden habe", macht die Songwriterin stolz deutlich.

Demi fand nicht nur zu sich selbst, sondern auch die ganz große Liebe! Nach ihrer gescheiterten Beziehung zu Max Ehrich (32) geht die "Heart Attack"-Interpretin nun seit August 2022 mit dem Künstler Jute$ gemeinsam durchs Leben. Im Winter desselben Jahres überraschte die Sängerin ihre Fans sogar mit süßen Neuigkeiten. Das Musiker-Duo ist seither verlobt! Laut aktuellen Berichten von People arbeiten die Turteltauben derzeit fleißig an ihren Hochzeitsvorbereitungen.

Demi Lovato, Sängerin

Jordan Lutes und Demi Lovato im Mai 2024

