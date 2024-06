So feiern Meghan und Prinz Harry den Geburtstag von Lilibet

Prinzessin Lilibet (3) hat heute Geburtstag! Ihre Eltern Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) zelebrieren diesen besonderen Anlass natürlich ausgiebig. Wie People berichtet, fanden die ersten Feierlichkeiten schon am Wochenende vor dem Ehrentag statt. Im Haus der ausgewanderten Royals in Montecito sei eine muntere Party mit engen Freunden und Verwandten veranstaltet worden. Mit dabei seien auch Altersgenossen der Enkelin von König Charles (75) gewesen, um ihre Freundin hochleben zu lassen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht bekannt, ob sie auch Glückwünsche von ihrer Familie in England bekommen hat.

Lilys Eltern waren kürzlich zu Besuch in Nigeria. Mit seinen drei Jahren ist der Royal-Spross momentan noch zu klein, um an solchen Ausflügen teilzunehmen. Allerdings soll Mutter Meghan schon planen, ihre Kinder auf zukünftige Reisen mitzunehmen. "Das charmante königliche Paar mit seinen charmanten königlichen Kindern wird die Art von Publicity anziehen, nach der sich Harry und Meghan sehnen, besonders jetzt, wo sie so entschlossen sind, milliardenschwere Unternehmer zu werden", mutmaßte Adelsexperte Tom Quinn im Gespräch mit Mirror.

Eine Riesenüberraschung wäre eine Teilnahme von Harry, Meghan, Lilibet und Prinz Archie (5) beim sogenannten Trooping the Colour. Bei der wichtigen Parade marschiert das Militär vor dem Buckingham Palace, während die Königsfamilie das Spektakel vom Balkon aus beobachtet. Die Wahlamerikaner werden dafür wohl nicht anreisen. Allerdings ist noch unklar, wie es um die krebskranke Prinzessin Kate (42) steht. Viele Fans hoffen, dass sich die dreifache Mutter bei der Veranstaltung zeigen wird. Bei der Generalprobe für das Event wird sie mit Sicherheit nicht dabei sein. Das hatte der königliche Palast laut der britischen Zeitung vergangene Woche bekannt gegeben.

Misan Harriman Lilibet Diana, Prinz Harry und Herzogin Meghans Tochter

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis

