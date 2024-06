Macht Herzogin Meghan ihre beiden Kinder bald zu Stars?

Wird Herzogin Meghan (42) ihre Kids bald ins Rampenlicht rücken? Erst kürzlich reisten die einstige Schauspielerin und ihr Gatte Prinz Harry (39) nach Nigeria. Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (2) mussten zu Hause in Kalifornien bleiben – sie sind noch zu klein. Für zukünftige Reisen sollen die Sussexes jedoch bereits planen, ihre Sprösslinge mitzunehmen. "Meghan ist sich bewusst, was für ein toller Anblick das sein wird. Das charmante königliche Paar mit seinen charmanten königlichen Kindern wird die Art von Publicity anziehen, nach der sich Harry und Meghan sehnen, besonders jetzt, wo sie so entschlossen sind, milliardenschwere Unternehmer zu werden", erklärt Adelsexperte Tom Quinn gegenüber Mirror.

Der Autor ist sich sicher, Meghan habe den positiven Effekt erkannt, den ihre niedlichen Kinder auf ihr öffentliches Image haben könnten. Immerhin würde das Bild einer perfekten Familie optimal zu ihrer neuen Lifestyle-Marke American Riviera Orchard passen, die sie derzeit aufbaut. In puncto Marketing soll die einstige Suits-Darstellerin jedoch vor einigen kniffligen Aufgaben stehen. Mit dem Bezug zu ihrer royalen Vergangenheit auf der Website der Marke sorgte sie nämlich bereits für Ärger. "Wie sehr sie, wenn auch nur indirekt, auf die Royals anspielt, wird immer Kritik hervorrufen, aber wenn sie das hochschraubt, wird sie wahrscheinlich ein großes US-Publikum ansprechen", erklärte jüngst Markenstrategin Lucie Green gegenüber Fabulous.

Was genau sich ihre Kunden unter ihrer neuen Marke vorstellen können, gab Meghan bislang noch nicht preis. Aus einem aktuellen Markenantrag, der The Telegraph vorliegt, geht allerdings hervor, dass unter dem Namen eine breite Produktpalette angeboten werden soll – von Lebensmitteln über Tischwäsche bis hin zu Kochbüchern ist alles dabei. Berühmte Fans hat sie sich wohl bereits erarbeiten können: Chrissy Teigen (38) und John Legend (45) lieben ihre Marmelade!

Misan Harriman Lilibet Diana, Prinz Harry und Herzogin Meghans Tochter

Instagram / sussexroyal Prinz Harry und sein Sohn Archie Harrison

