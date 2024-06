Terri ehrt Ehemann Steve Irwin (†44) an ihrem Hochzeitstag

Terri Irwin (59) lässt ihre damalige Liebe nicht in Vergessenheit geraten! 14 Jahre lang ging die Naturschützerin gemeinsam mit dem Abenteurer Steve Irwin (✝44) als Ehepaar durchs Leben. Ein schreckliches Unglück riss die TV-Legende schließlich aus dem Leben. Doch auch nun, 18 Jahre später und anlässlich ihres Hochzeitstages, erinnert sich Terri mit lieben Worten an ihren Ehemann. "Vor 32 Jahren haben Steve und ich 'Ja, ich will' gesagt und haben das Abenteuer unseres Lebens begonnen", schreibt sie auf Instagram. Dazu teilt die Autorin einen Schnappschuss, der sie gemeinsam mit dem Dokumentarfilmer zeigt. Unbeschwert lächeln sie in die Kamera, während Terri liebevoll ein kleines Känguru im Arm hält.

Auch der offizielle Instagram-Account des Australia Zoo, welcher unter der Leitung der Familie geführt wird, widmet dem Paar einen Beitrag. "Glückwunsch zum Hochzeitstag an die großartigsten Wildlife-Krieger. Wir lieben euch so sehr, Terri und Steve! Wir bedanken uns für eure Hingabe und Erhaltung des Australia Zoo", heißt es unter einem Foto, auf dem Steve von Terri in einer Schubkarre herumgefahren wird.

Für Terri gibt es nach wie vor keinen anderen Mann in ihrem Leben. "Ich hatte mein großes Glück schon gefunden. [...] Es gibt zwar viele wunderbare Männer auf der Welt, aber könnt ihr euch einen zweiten Steve Irwin vorstellen? Ich kann es einfach nicht", erklärte die 59-Jährige gegenüber Us Weekly. Terris einziger Fokus liege auf ihrer Arbeit und ihrer Familie.

Instagram / bindisueirwin Steve Irwin mit seiner Frau Terri und den gemeinsamen Kindern Robert und Bindi

Instagram / bindisueirwin Bindi, Robert und Terri Irwin mit Bindis Tochter Grace

