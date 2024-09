Terri zollt Steve Irwin (†) zum Vatertag emotionalen Tribut

Terri Irwin (60) hat anlässlich des australischen Vatertags einen rührenden Beitrag zu Ehren ihres verstorbenen Ehemanns Steve Irwin (✝44) geteilt. Die Naturschützerin veröffentlichte am Sonntag auf Instagram eine Reihe von nostalgischen Fotos, die Steve sowie seine Tochter Bindi und seinen Sohn Robert zeigen. Auf einem der Bilder strahlt der "Crocodile Hunter", während er stolz einen großen Waran in die Kamera hält. Eine andere Aufnahme zeigt seinen Sohnemann in jungen Jahren, wie er freudig einen braunen Waran festhält, ein weiteres Foto präsentiert Töchterchen Bindi, wie sie mit einem Fidschi-Kammleguan auf dem Kopf für die Kamera posiert.

In ihrer Bildunterschrift lobte Terri ihren verstorbenen Ehemann und die Art und Weise, wie ihre Kinder das Erbe des "Wildlife Warriors" fortsetzen. "Steve hat Robert und Bindi so sehr geliebt. Er war der beste Vater", schwärmte sie und fügte hinzu, dass es ihr Herz erwärme zu sehen, wie sehr die beiden immer wie ihr Vater sein wollten. "Ich weiß, dass er stolz darauf wäre, wie sie seine Botschaft und Mission zur Erhaltung der Natur weiterführen." Die herzliche Hommage von Terri fand bei den Fans viel Zuspruch. Ein Fan schrieb beispielsweise: "Ihr habt eine phänomenale Arbeit geleistet, Steves Erinnerung lebendig zu halten und seinen Zweck weiterzuführen."

Steve Irwin, der als "Crocodile Hunter" bekannt wurde, starb am 4. September 2006, nachdem ihn beim Filmen am Great Barrier Reef ein Stachelrochen in die Brust gestochen hatte. Eine private Beerdigung fand am 9. September statt, und Steve wurde noch am selben Tag im Australia Zoo in einer privaten Zeremonie beigesetzt. Am 30. September wurde im Crocoseum des Zoos eine öffentliche Gedenkfeier abgehalten, die live an ein geschätztes Publikum von über 300 Millionen Menschen übertragen wurde. Seitdem haben Terri, Bindi und Robert Steves Vermächtnis weitergeführt und sind zu prominenten Figuren im Bereich des Naturschutzes geworden.

Anzeige Anzeige

Instagram / terriirwincrikey Steve Irwin, Naturschützer

Anzeige Anzeige

Getty Images Steve Irwin, australischer Dokumentarfilmer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Terris Beitrag? Ich finde es total schön, dass sie so öffentlich an Steve erinnert! Na ja, meiner Meinung nach sollte sie das lieber privat halten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de