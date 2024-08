Wieder am Daten? Robert Irwin mit Frau in Sydney gesichtet

Ist Robert Irwin (20) wieder in festen Händen? Im Februar trennte sich der Sohn des "Crocodile Hunter"-Stars Steve Irwin (✝44) von seiner Partnerin Rorie Buckey (20). Seitdem genießt der Australier sein Singleleben – doch nun erwischten ihn Fotografen am Flughafen Sydney in Begleitung einer Frau. Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie er mit einer blonden Dame am Airport ankommt. Die beiden unterhalten sich, laufen zusammen durch die Halle und gehen dann gemeinsam zum Check-in-Schalter. Die zwei schienen nicht erkannt werden zu wollen: Der Tierspezialist und seine Begleiterin trugen beide eine Kappe und versteckten ihre Gesichter unter einer Mund-Nasen-Schutzmaske.

Laut Informationen des Online-Magazins soll es sich bei der Frau um Kate Berry handeln, die wie der 20-Jährige als Tierfotografin für den Australia Zoo arbeitet. Ob die beiden beruflich unterwegs sind oder mehr zwischen ihnen läuft, ist unklar. Am Wochenende besuchten die beiden allerdings auch gemeinsam die Logie Awards in Sydney. Robert strahlte bei der Veranstaltung in einem schwarzen Smoking mit passender Fliege und gleichfarbigem Hemd, während Kate ein dunkelgrünes, One-Shoulder-Abendkleid trug. Seine offizielle Begleitung soll laut der Quelle die Moderatorin Julia Morris gewesen sein – die beiden posierten auch für Fotos auf dem roten Teppich. Hinter den Kulissen wich Kate aber nicht von seiner Seite.

Im Juli erzählte Robert zu Gast in der Radiosendung "The Kyle and Jackie O Show" noch, dass er aktuell keine Zeit für eine Beziehung habe: "Im Moment bin ich absolut am Ende. Die Logies und das 'I'm A Celebrity'-Zeug, also war ich superbeschäftigt." Ob das womöglich auch der Grund für die Trennung von Rorie war? Die zwei waren rund zwei Jahre lang gemeinsam durchs Leben gegangen und hatten stets sehr verliebt gewirkt. Vergangenes Jahr war sogar gemunkelt worden, dass Robert plane, um die Hand der Studentin anzuhalten. Doch im Januar hieß es dann plötzlich: Es ist aus zwischen den beiden. Sie seien aber im Guten auseinandergegangen, betonten sie im Netz.

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin im November 2023

Getty Images Robert Irwin und Rorie Buckey im November 2023

