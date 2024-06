Fans können bald Tour durch Harry Styles' Heimatdorf buchen!

Harry Styles (30) zählt zu den erfolgreichsten Musikern der Welt. Im Lauf seiner Karriere hat der Brite eine große Fangemeinde um sich geschart. Jetzt gibt es Neuigkeiten, die die Herzen seiner treuen Anhänger wohl definitiv höherschlagen lassen: Ab kommender Woche ist es möglich, eine geführte Tour durch Cheshire, das Dorf, in dem Harry aufgewachsen ist, zu buchen. Rund 24 Euro kostet die Tour, die alle wichtigen Orte aus der Jugendzeit des einstigen One Direction-Mitglieds beinhaltet. Eine Gruppe Jugendlicher bekam bereits einen Vorgeschmack auf die Tour: Es sei "wirklich aufregend", in die Fußstapfen des Sängers zu treten, schwärmt eine der Teilnehmerinnen gegenüber BBC.

Ein Stopp auf dem Weg durch Harrys Vergangenheit ist die Bäckerei, in der er als Teenager nach der Schule gearbeitet hat. Seine Fans haben dort die Möglichkeit, Selfies mit einem lebensgroßen Pappaufsteller des "As It Was"-Interpreten in seiner damaligen Arbeitsuniform zu machen. Harrys ehemaliger Chef verrät: "Er ist ein wirklich netter Junge gewesen, so einfach und bodenständig." Als der heutige Weltstar eine Schicht tauschen wollte, um bei The X-Factor vorzusingen, gab ihm sein früherer Arbeitgeber frei. "Und von da an ging es Schlag auf Schlag. Das zeigt einfach, dass es jedem passieren kann, zu jeder Zeit", erinnert sich der Besitzer des Backwarenladens. Eine andere beliebte Attraktion auf der Tour ist das Twemlow-Viadukt, bei dem Harry seinen ersten Kuss bekam. Der Musiker hat sogar seinen Namen auf der Mauer verewigt, auf der sich mittlerweile auch zahlreiche Botschaften seiner Fans angesammelt haben. In der Vergangenheit gelangten die Fans zu der Sehenswürdigkeit, indem sie eine stark befahrene Straße überquerten. Das sei laut den Einheimischen jedoch zu gefährlich. Die Organisatoren erhoffen sich, mit der geführten Tour die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten.

Der "Watermelon Sugar"-Interpret veröffentlichte zuletzt im Mai 2022 neue Musik. Mit seinem Album "Harry's House" gewann er unter anderem einen Grammy für das beste Album des Jahres. In den vergangenen Monaten wurde der 30-Jährige immer häufiger in den RAK Studios in London gesichtet. Dort soll er angeblich an seinem bisher "emotionalsten Projekt" arbeiten, wie Daily Mail kürzlich berichtete.

Getty Images Harry Styles, Sänger

Getty Images Harry Styles, 2023

