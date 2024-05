Schuld an Mike Cees' Affäre? Michelle Monballijn wehrt sich!

Bei Prominent getrennt erhebt Mike Cees schwere Vorwürfe gegen seine Ex Michelle Monballijn. Sie soll den Realitystar während ihrer Ehe mit ihrem Verhalten dazu bewegt haben, fremdzugehen. Doch die Schuld zuschieben lässt sich die Schauspielerin nicht. "Das ist ein totaler Witz, ich bin ein sehr reflektierter Mensch, und wenn ich nur einen Hauch von Schuld bei mir erkannt hätte, dann hätte ich das auch zugegeben", stellt die Ex-Unter Uns-Darstellerin im Interview mit Promiflash klar. Sie beteuert, sie habe sich nie etwas zuschulden kommen lassen. Wegen der Art und Weise, wie Mike am Set der Show mit ihr umgegangen sei, habe Michelle den Kontakt endgültig abgebrochen – schon seit drei Monaten hätten die zwei angeblich nicht mehr miteinander kommuniziert.

Von ihrem Noch-Ehemann so bloßgestellt zu werden, habe sie hart getroffen. Michelle berichtet im Gespräch mit Promiflash: "Ich war deshalb so enttäuscht, weil ich schon relativ früh während des Gesprächs gemerkt habe, dass es eher ein Verhör ist und Mike irgendwelche Sachen aus einer Kiste rausgeholt hat, die wir schon vor einem halben Jahr besprochen hatten." Für ihren Job als Influencerin habe sie sich über soziale Medien mit ihren Kollegen ausgetauscht und diese offen supportet – eine Sache, die Mike ihr regelmäßig als Flirten unterstellte. "Ich hatte nichts zu verbergen. Ich dachte, ich bin im falschen Film, als er dann damit anfing", erinnert sich die einstige Sommerhaus-Bewohnerin.

Doch auch wenn Michelle das anders sieht – Mike bleibt seiner Linie treu. Auch nach der Show steht der DJ vollends hinter seinen Aussagen, wie er im Promiflash-Interview bestätigt: "Sie hätte doch einfach nur zugeben müssen, dass sie über die ganzen Ehejahre mit anderen Männern im Flirtmodus in Kontakt war. Das ist aus meiner Sicht zumindest ein emotionales Fremdgehen. Daraufhin erst habe ich angefangen, ihr ebenfalls fremdzugehen."

Anzeige Anzeige

privat Michelle Monballijn, ehemalige "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

RTL Mike Cees, "Prominent getrennt"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Michelles Aussagen nachvollziehen? Ja, sie hat absolut recht! Na ja, ich kann schon verstehen, wo Mikes Problem liegt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de