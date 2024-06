Prinz Harry will Kontakt zwischen seinen Kindern und Cousins

Prinz Harry (39) gibt die Hoffnung nicht auf! Wie der Royal-Experte Tom Quinn gegenüber The Mirror verrät, wünscht sich der britische Royal, dass seine Kinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) eine Beziehung zu ihren Cousins Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6), den Kindern seines Bruders Prinz William (41), aufbauen. "Harry und Meghan (42) würden das Problem gerne umgehen – sie würden es lieben, wenn die Cousins sich regelmäßig treffen und eine positive Beziehung haben könnten, während sie aufwachsen, aber sie sehen keine Möglichkeit, dies zu tun, während sie selbst, Harry und Meghan, sich entfremdet haben. Harry hat gesagt, dass er hofft, dass die Cousins und Cousinen zumindest als Erwachsene Freunde sein können", will der Adelsexperte wissen.

Schuld an dem fehlenden Kontakt zwischen den Cousins soll der Streit von Harry und William sein. Seit Harry und Meghans Umzug in die USA sollen sich die Brüder kaum gesehen oder miteinander gesprochen haben. Eine Versöhnung scheint zwischen den beiden aktuell ausgeschlossen zu sein. "Es ist eine Fantasie. Es geht nicht um Entschuldigungen oder darum, wer was gesagt hat, sondern darum, seine Familie zu schützen. Kate (42) erholt sich von ihrer Krebserkrankung und sie vermeiden stressige Situationen", berichtete ein enger Vertrauter der Royals im Interview mit Daily Beast.

In wenigen Tagen könnte es dennoch zu einem Treffen der Brüder kommen. Am kommenden Freitag wird Hugh Grosvenor, der Duke of Westminster, heiraten. Hugh gilt bereits seit Jahren als enger Freund von Harry und William. Wie The Mirror berichtete, soll Harry zwar überlegen, die Einladung abzulehnen, eine offizielle Absage sei bisher nicht bekannt.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, 2023

Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei der Beerdigung von Königin Elizabeth, 2022

