Hat William Angst? Versöhnung mit Prinz Harry wohl unmöglich

Prinz Harry (39) will sich angeblich gerne mit seinem Bruder Prinz William (41) nach jahrelanger Eiszeit gutstellen. Doch laut einem Vertrauten der beiden sei dies absolut unmöglich. "Es ist eine Fantasie. Es geht nicht um Entschuldigungen oder darum, wer was gesagt hat, sondern darum, seine Familie zu schützen. Kate erholt sich von ihrer Krebserkrankung, und sie vermeiden stressige Situationen", berichtet er im Interview mit Daily Beast. Somit sei es wohl eher ausgeschlossen, dass sich die beiden Brüder in naher Zukunft aussprechen.

William und seine Familie beschäftigen derzeit ohnehin viele größere Probleme. Schließlich ist seine Frau, Prinzessin Kate (42), krebskrank und muss sich schonen. "Ein Treffen mit Harry ist das Letzte, was William oder Catherine im Moment wollen oder brauchen", erklärt der Insider weiter. Nachdem Kate ihre Diagnose im März bekannt gemacht hatte, soll ihr Schwager sich aber immerhin bei ihr gemeldet haben. "Seit er Großbritannien verlassen hat, hat Harry tatsächlich mindestens einen Royal kontaktiert: Kate", berichtet Royal-Experte Tom Quinn The Mirror. Die beiden standen sich einst sehr nah.

Kate lebt aktuell zurückgezogen und ihr voller Fokus soll auf ihrer Genesung liegen. Ihren Mann soll sie derweil – so gut es geht – unterstützen, in seinen Zwist mit Harry wolle sie sich aber nicht einmischen. "Sie [...] unterstützt ihren Mann voll und ganz und hat aber, da sie mit ihren eigenen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, nicht die Absicht, den Friedensstifter zu spielen", ist sich Tom sicher.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Kate im Mai 2017

Getty Images Herzogin Kate im März 2022

