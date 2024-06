Unangenehme Diagnose: Musikerin Halsey leidet an Lupus!

Halsey (29) teilt ihre gesundheitlichen Probleme ehrlich mit ihren Fans! In einem neuen Beitrag auf Instagram enthüllt die Musikerin, dass sie an Lupus erkrankt ist – einer seltenen Autoimmunerkrankung. Und damit nicht genug: "Im Jahr 2022 wurde bei mir zunächst Lupus SLE und dann eine seltene T-Zell-lymphoproliferative Störung diagnostiziert. Beide Erkrankungen werden derzeit behandelt oder sind in Remission, und beide werde ich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens haben", erklärt sie.

Inzwischen habe die "Without Me"-Sängerin ein gutes Ärzteteam gefunden, mit dem sie die Krankheiten unter Kontrolle bekommen habe. "Nach zwei Jahren geht es mir besser und ich bin dankbarer denn je, dass ich mich der Musik zuwenden kann", versichert sie. Schon mit der Veröffentlichung ihres aktuellen Albums deutete Halsey an, gesundheitlich einige Probleme zu haben – zu einem Posting schrieb sie: "Um es kurz zu machen: Ich bin froh, dass ich noch lebe!"

Halsey muss im Kampf gegen ihre Erkrankungen nicht nur für sich, sondern auch für ihre Familie stark sein. Denn die US-Amerikanerin ist inzwischen Mutter. Im Sommer 2021 wurde die Beauty erstmals Mama. Ihr Sohn Ender ist seitdem ihr ganzer Stolz und macht das Stimmwunder superglücklich.

Instagram / iamhalsey Halsey im Krankenhaus

Instagram / iamhalsey Halsey mit ihrem Sohn Ender, April 2023

