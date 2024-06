"Froh, dass ich noch lebe": Halsey hat Gesundheitsprobleme

Halsey (29) versetzt ihre Fans mit ihrer neuen Musik in Sorge. Auf Instagram teilt die Sängerin nun eine Reihe von Fotos und Videos, die sie im Krankenhaus zeigen. In einem Clip weint sie und wischt sich Tränen aus dem Gesicht. "Um es kurz zu machen: Ich bin froh, dass ich noch lebe. Um es lang zu machen, ich habe ein Album geschrieben", kommentiert Halsey das emotionale Posting. Dazu markiert sie ein Forschungszentrum für Lupus sowie für Leukämie und Lymphdrüsenkrebs. Zu einer möglichen Diagnose äußert sie sich jedoch nicht weiter.

Doch aus ihrem traurigen Beitrag lässt sich auch herauslesen, dass die "Without Me"-Interpretin unbedingt kämpfen möchte. "Ich fühle mich wie eine alte Frau. Ich habe mir gesagt, ich gebe mir noch zwei Jahre, um krank zu sein", erzählt sie in einem Clip. Die Musikerin erklärt: "Mit 30 erlebe ich eine Wiedergeburt und werde nicht mehr krank sein und ich werde superheiß aussehen und so viel Energie haben, dass ich in meinen Dreißigern einfach meine Zwanziger neu machen kann."

In einem der Clips singt Halsey einen ihrer neuen Songs, in dessen Text sie jede Menge Anspielungen auf ihre gesundheitlichen Probleme macht. "Alle paar Jahre sagt ein Arzt, dass ich krank bin / zieht eine brandneue Trickkiste heraus", heißt es in dem Lied. Sie beschreibt, es sei zuerst um eine mögliche Erkrankung in ihrem Gehirn gegangen, dann um ihre Knochen. Weiter schildert sie, sie habe "Gift in [ihrem] Gehirn und Blut". Bereits zuvor musste sie sich mehrfach wegen Endometriose operieren lassen.

Instagram / iamhalsey Halsey im Krankenhaus

Instagram / iamhalsey Halsey im Krankenhaus

