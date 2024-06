Tour abgesagt: Jennifer Lopez ist "erleichtert" darüber!

Für Fans der Sängerin Jennifer Lopez (54) war diese Nachricht eine böse Überraschung: Die "This Is Me...Live"-Tour ist abgesagt. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte sie das Statement und versicherte ihren Fans, wie "untröstlich und komplett niedergeschlagen" sie ist, im Sommer nicht für ihre Fans auftreten zu können. Ein Insider verrät jetzt allerdings gegenüber OK Magazine, dass das nicht ganz der Wahrheit entspricht. "So traurig sie auch war, sie war auch erleichtert. Das Leben ist ihr gerade zu viel. Sie muss sich jetzt um sich selbst kümmern. Jeder in ihrem Team unterstützte ihre Entscheidung, sich lieber auf ihre Familie zu konzentrieren", verrät die anonyme Quelle.

Seit der Ankündigung war J.Lo auch schon fleißig mit ihrer Familie unterwegs, besuchte Flohmärkte mit Tochter Emme (16) und nahm an der Abschlussfeier von Ehemann Bens (51) Tochter, Violet (18), teil. Allerdings wird im Netz auch gemunkelt, dass sie wegen Ben die Tour gestrichen hat. Ist an den Trennungsgerüchten etwa doch was dran? Es ist auf jeden Fall bestätigt, dass die beiden sehr unterschiedliche Leben führen. Ben selbst erklärte in Jennifers Doku, dass sie sehr entgegengesetzte Herangehensweisen haben und versuchen, Kompromisse zu finden. Eine weitere Quelle meinte schon vor ein paar Wochen gegenüber Us Weekly: "Sie stehen immer öfter auf komplett unterschiedlichen Seiten. Sie streiten oft."

Ben und Jennifer sind schon zum zweiten Mal liiert. Bevor die beiden sich 2022 das Jawort gaben, war Jennifer schon dreimal verheiratet gewesen. Laut einer Quelle setzt sie das aber noch mehr unter Druck. "Sie dachte, dass Ben und sie dieses Mal bis zum Ende durchhalten würden. Schon wieder Probleme in einer Ehe zu haben, ist für sie sehr peinlich. Sie ist enttäuscht", erklärte der Insider gegenüber dem Medium. Bis jetzt hat sich weder Jennifer noch Ben zu den Gerüchten geäußert.

Anzeige Anzeige

MEGA Jennifer Lopez mit ihrer Tochter

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck mit Jennifer Lopez im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Jennifers Gründen, die Tour abzusagen? Sehr verständlich. Familie sollte immer die Priorität sein. Kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de