Vier Wochen alt: Hilary Duff kuschelt mit Tochter Townes!

Einen ganzen Monat ist es nun schon her, dass die kleine Townes Meadow das Licht der Welt erblickt hat. Mama Hilary Duff (36) teilt gerne Einblicke in das private Leben ihrer Familie und so wandte sie sich auch zu diesem Anlass an ihre Fans. In ihrer Instagram-Story teilt sie einen Schnappschuss von sich und ihrer jüngsten Tochter. Darauf liegt die vierfache Mama anscheinend im Bett und hält Baby Townes in ihrem Arm. Der Sprössling scheint zu schlafen, liegt mit entspannter Miene auf der Brust seiner Mama. Zum Foto schrieb Hilary: "Ein Monat mit dieser wunderhübschen Pflaume."

Hilary Duff und ihr Mann Matthew Koma hießen die kleine Townes per Wassergeburt willkommen. Der jüngste Sprössling ist bereits die dritte Tochter des Paares. Der Älteste, Luca Cruz, stammt aus der ersten Ehe des "Lizzie McGuire"-Stars mit Eishockey-Spieler Mike Comrie (43). Und obwohl Hilary im Mamasein schon geübt ist, ist sie trotzdem sehr dankbar für die Unterstützung ihres aktuellen Partners. Dieser hatte nämlich während der Schwangerschaft viel mehr Verantwortung übernommen, um seiner Liebsten etwas Ruhe zu gönnen, wie sie selbst im Netz teilte.

Wie glücklich die beiden Turteltauben miteinander sind, zeigen sie immer wieder gerne im Netz. Erst vor wenigen Tagen feierte Matthew seinen 37. Geburtstag und auch zu diesem Anlass fand die Schauspielerin ein paar süße Worte für ihren Liebsten. "Ich fühle mich wie das glücklichste Mädchen der Welt. Du machst unsere Tage besser und niemals eintönig. Ich liebe dich", schrieb sie zu dem geteilten Clip auf ihrem Social-Media-Kanal.

Instagram / hilaryduff Matthew Koma und Hilary Duff mit ihren Kindern Banks, Luca und Mae

Instagram /hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma, Februar 2024

