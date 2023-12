Nimmt Prinz Harry etwa wegen William nicht an Hochzeit teil?

Hat er die Einladung etwa ausgeschlagen? Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) hatten im Jahr 2020 dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt und ihre royalen Pflichten an den Nagel gehängt. In den darauffolgenden Jahren sorgten sie mit ihren Enthüllungen über die königliche Familie für Unmut bei den Royals. Vor wenigen Tagen wurde behauptet, dass der Herzog von Sussex deshalb nicht zu der Hochzeit seines engen Freundes eingeladen wurde. Doch nun erklärt eine Quelle, dass Harry die Einladung absichtlich ausgeschlagen hat!

So soll der jüngste Sohn von König Charles III. (75) es abgelehnt haben, an der Hochzeit von Hugh Grosvenor (32) teilzunehmen. Der Herzog von Westminster ist sowohl der Pate von Williams Sohn Prinz George (10) als auch von Harrys Sohn Archie Harrison (4). Wie ein Informant gegenüber Page Six berichtet, habe Harry bereits im Sommer eine Einladung erhalten und diese abgelehnt: "Harry hat vor ein paar Monaten eine 'Save The Date'-Karte erhalten, aber er hat Hugh angerufen und gesagt, dass es zu peinlich wäre, wenn er und Meghan daran teilnehmen würden. Also hat er sich entschuldigt und Hugh hat es verstanden."

Erst vor wenigen Tagen verriet ein Freund des Ehemanns in spe jedoch The Sun, dass Hugh Harry nicht eingeladen habe, um möglichem Ärger aus dem Weg zu gehen: "Hugh wollte vermeiden, dass irgendetwas den Tag überschattet, besonders für Olivia, und er möchte keine Unannehmlichkeiten."

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, November 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

ActionPress Hugh Grosvenor, Herzog von Westminster

