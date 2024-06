Die "Bauer sucht Frau International"-Singles gehen leer aus!

Bei Bauer sucht Frau International konnte nicht jeder der liebeswütigen Landwirte den richtigen Partner finden. Marisol und Sytse schienen eigentlich ein gutes Team zu sein – bei der Kaffee-Ernte hatten sie im Finale viel zu lachen und schwangen sogar das Tanzbein. Doch die Entfernung macht ihnen zu schaffen. Die Wahl-Kolumbianerin ist erstaunt, dass der Niederländer sie erst in neun Monaten wieder besuchen kann. "Als er die Finger zum Zählen dazunahm… Da dachte ich: Ja gut, danke, das war es dann." Auch Sytse muss sich eingestehen, dass er keine Gefühle für die 65-Jährige entwickelt hat. Die beiden entscheiden sich, den Kontakt als Freunde zu wahren.

Auch bei Philipp in Togo wollte es einfach nicht klappen. Mit seiner unwirschen Art und seinen kritischen Kommentaren bringt er seine Susanne im Finale dazu, ihre Koffer zu packen. "Das ist schon schade, dass es nicht so geklappt hat, wie ich mir das gedacht habe", bedauert die Yogalehrerin. "Die hat schon mehr Pfeffer dahinter, als man sich das bei einer Frau wünschen würde", bemerkt der Permakulturbesitzer. Schließlich entscheidet sich Susanne dagegen, den Abenteurer näher kennenzulernen, nachdem er ihren selbst gebauten Zaun kritisiert. Doch an ein endgültiges Liebes-Aus glaubt der 41-Jährige noch nicht: "Das Leben ist ein Kreis und ich bin mir relativ sicher, dass die Susanne irgendwann wiederkommt."

Markus geht ebenfalls leer aus. Der 40-Jährige ist Südtiroler, lebt jedoch seit sechs Jahren auf Madeira und baut Obst und Gemüse an. Er steht nach der Hofwoche noch immer mit beiden Damen in Kontakt, so richtig passt aber weder Thea noch Sarah zu ihm. "Mal schauen, ob die mal wieder vorbeischauen und was da so passiert", erklärt er. Markus bestätigt: Er ist nach wie vor Single.

