"Bauer sucht Frau International"-Philipp haut seine Dame ab

Im Finale von Bauer sucht Frau International wird es ernst – gibt es eine Zukunft für Philipp und Susanne in Togo? Immer wieder kommen bei den beiden Probleme auf. Mit ihrer spirituellen Ader kann der Abenteurer wenig anfangen und auch der Schlafrhythmus seiner Auserwählten scheint ihm nicht so ganz zu passen. Susanne hingegen gibt sich redlich Mühe. Die Yogalehrerin baut sogar eine Barriere, damit sein Esel nicht immer wieder in die Küche läuft. Als Philipp auch hier etwas auszusetzen hat, platzt der 38-Jährigen die Hutschnur. "Eigentlich hätte das cool werden können, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt gehe", erklärt sie resigniert und verlässt den Hof.

Über die liebe Geste konnte Philipp sich einfach nicht so richtig freuen – die Umsetzung war ihm zu schlampig. Doch mit den mäkeligen Kommentaren des Permakulturbesitzers kommt Susanne einfach nicht klar. "Diese vorwurfsvolle Art, da fängst du auch nicht an, dich selbst zu reflektieren. Ich meine, die erste Frau ist hier schon weg wegen deiner Art", warf sie ihm bereits zuvor vor. Philipp zeigt sich wenig einsichtig – er sei nun mal so und sieht wenig Raum für Veränderungen.

Bereits zu Beginn hatte Philipp Schwierigkeiten damit, eine der Damen von seinem Lifestyle zu überzeugen. "Ich lebe im Busch, weil ich im Einklang mit der Natur lebe", betonte der 41-Jährige direkt zu Beginn und berichtete, er habe keinen Strom und hole sein Trinkwasser selbst. Er erkennt an: "Das ist eine Lebenseinstellung. Darum ist es schwierig, andere Leute zu finden, die da mitmachen wollen."

RTL "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten Susanne und Philipp

RTL "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Philipp aus Togo

