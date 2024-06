Offiziell: "The 50" bekommt eine zweite Staffel spendiert!

Fans von The 50 aufgepasst! Die Reality-Gameshow geht in eine neue Runde. Wie DWDL nun berichtet, hat die zweite Staffel der Sendung grünes Licht bekommen. "Als Produzent gehört es zu unseren strategischen Zielen, aber auch zu unseren größten Herausforderungen, neue Marken zu kreieren und diese bei unserer Zuschauerschaft zu etablieren. Dass es uns so erfolgreich mit 'The 50' gelungen ist und es als Reality-Brand bei Prime Video fest eingezogen ist, freut uns natürlich sehr", erklärt der Managing Director von EndemolShine Germany in einer Stellungnahme.

Seiner Meinung nach wurde mit "The 50" ein Format geschaffen, "welches das Reality-Genre in seiner modernen Existenz spiegelt: Drama, Spaß, Eskapismus und viel Spannung. Eine großartige Zusammenarbeit unseres Teams mit Prime Video", lobt er und ergänzt: "Unsere Zuschauer:innen haben über die 14 Episoden der ersten Staffel hinweg mit den Teilnehmenden mitgefiebert und das Reality-Drama gefeiert." Diesmal soll es statt der vorherigen 14 Folgen sogar 16 Episoden geben. Ein Startdatum ist aber noch nicht bekannt.

In dem Format treten 50 Promis in Spielen gegeneinander an. Am Ende gewinnt der Sieger ein dickes Preisgeld – allerdings nicht für sich, sondern für einen seiner Follower. In der ersten Staffel fuhr das Format bereits eine breite Masse an Realitystars auf: Unter anderem nahmen Georgina Fleur (34), Yasin Mohamed (32), Jenny Elvers (52) und Diogo Sangre (29) an der Show teil – im Finale konnte Paco Herb dann das letzte Spiel für sich entscheiden.

Getty Images Jenny Elvers, Schauspielerin

Instagram / paco_hrb Paco Herb, "Love Island"-Bekanntheit

