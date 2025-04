Königsdisziplin: Dieser "The 50"-Kandidat wird rausgewählt

Mitten in der Nacht holte der Löwe in Folge zwölf die verbliebenen Kandidaten der Realityshow The 50 in die Arena und sorgte für Chaos und Spannung. Fünf Stühle standen bereit, doch niemand wusste, was es mit ihnen auf sich hatte. Dennis Lodi, der durch seinen Joker geschützt war, setzte sich selbstsicher als Erster. Nach und nach besetzten auch Brenda Patea (31), Cecilia Asoro (28), Ennesto Monté (50) und Dilara Kruse die Stühle, während die übrigen Kandidaten hinter einer schwarzen Linie verharrten. Doch dann folgte die schockierende Wendung: Der Löwe verkündete, dass nur diese fünf Spieler die Macht hätten, zu entscheiden, wer das Schloss verlassen müsse. Ein Kandidat erhielt dabei die Rolle des geheimen Königs, dessen Stimme allein zählte und dessen Identität geheim bleiben musste.

In Folge 13 wurde das Urteil der Thronsitzenden verkündet: Die Entscheidung fiel auf Kevin Platzer (26) alias Flocke, der damit nominiert und gezwungen wurde, den König zu enttarnen, um im Spiel zu bleiben. Trotz intensiver Befragungen der fünf Thronsitzenden kam er zu einem falschen Schluss und erklärte Dennis zum König. Damit war sein Aus besiegelt, denn die wahre Königin war Brenda, die ihre Entscheidung später bitter bereute. "Das Spiel ist ekelhaft", erklärte sie unter Tränen. Auch Flocke zeigte sich schwer enttäuscht und äußerte Groll über Brendas Verrat. "Das ist ehrenlos", wetterte er und machte deutlich, dass er sich immer für alle eingesetzt habe. In der Gruppe sorgte der Vorfall für Unmut. Besonders Chris Manazidis kritisierte Brenda scharf und plante bereits, sie als Nächste rauszuwählen.

Da Flocke es nicht schaffte, die Königin zu enttarnen, musste er die Show verlassen. Im Rennen um den Jackpot waren also nur noch 15 Kandidaten. Für den ehemaligen Temptation Island-Kandidaten Yasin Mohamed (33), für Max Kruses (37) Frau Dilara und für die einstige DSDS-Teilnehmerin Melody Haase (31) gab es noch Chancen auf den Sieg. Auch Dennis, Christo, Brenda, Cecilia und Ennesto konnten sich den Verbleib im Schloss sichern. Der Prince Charming-Star Kevin Schäfer, Schlager-Neuling Micha (27), Erotik-Queen Micaela Schäfer (41) und Reality-Sternchen Laura Morante (34) gehören ebenfalls zur Top-15. Die "The 50"-erfahrene Raffa und die Influencerinnen Yeliz Koc (31) und Christina Grass (36) machen die Runde komplett.

Amazon MGM Studios Kevin "Flocke" Platzer, "The 50"-Kandidat

Amazon Prime Video Brenda Patea, "The 50"-Kandidatin

