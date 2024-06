Alexander Zverev unschuldig: Strafbefehl wurde aufgehoben!

Alexander Zverev (27) gilt als unschuldig! Vor wenigen Tagen startete der Gerichtsprozess gegen den Tennisstar, da er mutmaßlich seine Ex-Freundin Brenda Patea (30) angegriffen habe – doch das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hat den Prozess gegen den Olympiasieger nun wieder eingestellt. Infolgedessen wurde auch der Strafbefehl gegen ihn aufgehoben. "Alexander Zverev hat dieser Einstellung über seine Verteidigerin zugestimmt, allein um das Verfahren – vor allem im Interesse des gemeinsamen Kindes – abzukürzen. Alexander Zverev gilt weiterhin als unschuldig. Die Einstellung beinhaltet keine Schuldfeststellung und kein Schuldeingeständnis. Die gesetzliche Unschuldsvermutung bleibt unberührt", heißt es dazu in der Pressemitteilung seiner Rechtsvertreter, wie Bild berichtet.

Im Oktober vergangenen Jahres hatte das Amtsgericht Berlin-Tiergarten einen Strafbefehl in Höhe von knapp einer halben Million Euro gegen Alex erlassen, da er im Verdacht stand, seine Ex Brenda Patea körperlich angegangen zu sein. Die Mutter seines Kindes hatte ihm vorgeworfen, in der Nacht vom 20. auf den 21. Mai 2020 seine Hände um ihren Hals gelegt und sie kräftig gewürgt zu haben. Doch der Tennisprofi hielt gegen diese Anschuldigungen und hatte dagegen Widerspruch eingelegt, was letztendlich zum Prozess führte.

Alex und Brenda hatten sich im Jahr 2019 kennengelernt. Nur ein Jahr später, im Sommer des Jahres 2020, gaben sie ihre Trennung bekannt. Zu diesem Zeitpunkt war die 30-Jährige bereits schwanger von ihrem Ex und brachte im Jahr 2021 ihre gemeinsame Tochter Mayla zur Welt. Obwohl sie schon vor der Geburt getrennte Wege gingen, versuchen sie ihrer Tochter zuliebe ein möglichst gutes Verhältnis zueinander zu pflegen.

Anzeige Anzeige

Instagram / brendapatea Alexander Zverev und Brenda Patea im Januar 2020 in Melbourne

Anzeige Anzeige

Instagram / brendapatea Brenda Patea, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de